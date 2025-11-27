Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Cinco cargos têm salário de R$ 100 mil por mês no Brasil; veja quais

Estudo mostra concentração de altos salários em funções estratégicas e alta liderança

Salário: cinco cargos pagam as maiores remunerações do Brasil (Dreamstime/Reprodução)

Salário: cinco cargos pagam as maiores remunerações do Brasil (Dreamstime/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06h30.

O salário fixo mais alto pago no Brasil em 2025 chega a R$ 100 mil mensais, segundo o Guia Salarial 2026 da consultoria Michael Page. O valor aparece em cinco cargos de alta liderança, concentrados principalmente no setor da saúde e no varejo.

Quatro das posições com maior remuneração estão ligadas ao segmento de saúde. Recebem R$ 100 mil por mês profissionais que atuam como superintendente ou diretor médico em empresas do setor, líderes de unidades de negócios em companhias de dispositivos médicos e gestores de unidades de negócios na indústria farmacêutica.

No varejo, o maior salário é encontrado no cargo de gerente geral de operações, função para a gestão de múltiplas lojas e resultados estratégicos.

Áreas com remunerações mais altas

Além da saúde e do varejo, o levantamento indica que setores como vendas, bancos, tecnologia da informação também aparecem entre os que oferecem salários mais elevados. O estudo analisou 548 cargos em 15 áreas, entre elas agronegócio, energia, engenharia, finanças, seguros, supply chain, recursos humanos, marketing e varejo.

A pesquisa considera apenas remuneração fixa, sem incluir bônus ou pagamentos variáveis, que podem elevar ainda mais os ganhos dessas posições.

Cautela em 2026

As organizações tendem a adotar uma postura mais conservadora no próximo ano. De acordo com o estudo, 45% das empresas não pretendem conceder aumentos além dos reajustes obrigatórios.

Entre os trabalhadores, 59% afirmam não ter recebido qualquer aumento no último ano, o que reforça a defasagem entre as expectativas e a política salarial das companhias. Apenas 28% dos profissionais dizem ter acesso efetivo a programas de capacitação, enquanto 60% das empresas afirmam oferecer iniciativas de desenvolvimento.

Dificuldades na contratação

Além disso, a pesquisa aponta que os desafios de contratação permanecem intensos. Entre as empresas entrevistadas, 73% relatam dificuldades para preencher vagas devido à falta de profissionais qualificados.

As principais razões para esse cenário são:

  • alta rotatividade e pouco engajamento (61%);
  • expectativas salariais acima do orçamento disponível (58%).

Com isso, o estudo destaca que a demanda por profissionais especializados pressiona salários e aumenta a disputa por talentos, o que reforça a necessidade de políticas de retenção mais robustas.

Modelos de trabalho

O levantamento também avaliou as formas de trabalho mais adotadas pelas empresas. O regime presencial integral voltou a crescer e passou a ser utilizado por 42% das companhias, ante 36% no estudo anterior.

O modelo híbrido segue relevante, mas perdeu espaço entre as empresas, caindo de 50% para 44%. Entre os profissionais, houve movimento inverso: a preferência pelo formato híbrido subiu de 37% para 40%.

Segundo o estudo, pacotes de benefícios mais completos — com foco em saúde, alimentação e desenvolvimento profissional — têm ganhado peso semelhante ao da remuneração na decisão dos candidatos.

Acompanhe tudo sobre:SaláriosLiderançaSaúdeVarejo

Mais de Carreira

As cinco frases que pais usam para fortalecer a inteligência emocional dos filhos

O que esses seis fundadores fizeram para vender suas startups em tempo recorde — antes de 2 anos

Seis frases para lidar com críticas e limites em conversas difíceis — sem perder a compostura

‘A nossa atitude define a nossa altitude’, diz CEO da PepsiCo

Mais na Exame

Pop

Dos recebidos à feira: Karol Pinheiro e Maqui querem ir além do YouTube

Negócios

Argentino fatura milhões com pagamento 'a la Pix' para turistas brasileiros

Mundo

Empresários veem alívio no tarifaço, mas querem resolução antes das eleições

Brasil

Bolsonaro preso: três possíveis candidaturas para a direita em 2026