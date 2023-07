Cielo, Ultracargo, Coca-Cola FEMSA e mais empresas com vagas de emprego neste início de semestre

Mais de 8 milhões de pessoas estão desempregadas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, segundo dados divulgados na última semana pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) realizada pelo IBGE.

Se você faz parte deste dado ou se procura um novo desafio, veja abaixo as companhias que abriram vagas de emprego recentemente — alguns delas, inclusive, oferecem oportunidades para trabalho remoto e vagas inclusivas para PCD.

Aec

A AeC, empresa brasileira de contact center, está, no momento, com 452 novas oportunidades de trabalho abertas na unidade de Arapiraca, em Alagoas. Além de remuneração compatível com o mercado, as vagas terão direito a vários benefícios, como plano de saúde e plano odontológico.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e noções básicas de informática. As vagas são para atendente de contact center. A primeira etapa do recrutamento é uma prova on-line, e, após a aprovação, a empresa entra em contato com os candidatos. Por isso, é importante manter os dados atualizados no portal.

Inscrições: sou.aec.com.br

Águas do Rio

A Águas do Rio está com 250 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e São Gonçalo. Entre as vagas oferecidas estão as de atendente de loja, agentes comercial e de saneamento. E uma informação relevante: não só essas, mas todas as vagas da empresa estão sempre disponíveis para pessoas com deficiência (PCD). Com o objetivo de valorizar a diversidade entre seus profissionais, a concessionária utiliza o Banco de Talentos exclusivo para pessoas com deficiência em seu processo de contratação.

Inscrições: portal de vagas da empresa

Celcoin

A Celcoin, infratech financeira, está com vagas abertas para São Paulo (Barueri) e Minas Gerais (Belo Horizonte), sendo algumas em modelo híbrido. Há oportunidades para redator e estrategista de conteúdo pleno; analista de SEO & Inbound Jr; analista contábil; coordenador de prevenção a fraude; entre outras.

Inscrições: portal de vagas da empresa

Cielo

A Cielo, empresa de meios de pagamento no Brasil e na América Latina, está expandindo o quadro de colaboradores e prevê a contratação de 100 profissionais até o mês de julho, no modelo de trabalho híbrido com possibilidade de atuar integralmente em home office a depender do cotidiano da vaga. As áreas disponíveis são destinadas a Desenvolvedores Java, Android, QA, Tech Lead e Agile Expert, contemplando desde o nível pleno até o especialista.

Inscrições: no site da companhia Cielo (gupy.io)

Coca-Cola FEMSA

A Coca-Cola FEMSA, responsáveis pela produção e distribuição de bebidas, como refrigerantes e sucos, está com vagas abertas nas áreas de Relações Institucionais, Marketing, RH, Jurídico, entre outros.

Inscrições: site da empresa ou na página da Coca-Cola FEMSA do LinkedIn

Construtora Tenda

A Construtora Tenda, uma das maiores empresas de habitação popular do país, está com 77 vagas distribuídas pelos estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nas áreas de vendas, finanças, RH, marketing e operacional (obra).

Inscrições: no site da empresa

Contabilizei

A Contabilizei, escritório de contabilidade, está com 60 vagas abertas, nos modelos presencial, híbrido e remoto, para efetivo e aprendiz. São oportunidades para múltiplas áreas, como administrativa, marketing, tecnologia, atendimento, produto, fiscal, contabilidade, comercial, entre outros. Formada por mais de 1.000 colaboradores, a startup reúne profissionais que atuam em Curitiba (PR) e São Paulo (SP), assim como nas mais variadas localidades do país.

Inscrições: no site da empresa

FlyBy

A FlyBy Viagens, empresa de venda de passagens aéreas na classe executiva , está com 26 vagas para São Paulo. Há oportunidades para consultores de vendas e de hotéis, auxiliar contábil, emissores de passagens aéreas e assistente de atendimento VIP.

Inscrições: rh@viagensflyby.com

Rethink

A Rethink, empresa de tecnologia que cria e repensa soluções digitais, está com vagas abertas para Architecture Coordinator, Service Delivery Manager, Developer Java Pleno, Analista de Infraestrutura Júnior, Developer Mobile (IOS) e Developer Java Sênior. Candidatos de qualquer localidade do país podem concorrer às vagas, tendo em vista que existe a possibilidade de trabalho remoto.

Inscrições: no portal do candidato

SoftExpert

A SoftExpert é uma fornecedora global de soluções para a gestão integrada de inovação e transformação digital. A empresa está com vagas em aberto para cargos nas áreas de marketing, tecnologia, desenvolvimento, TI, entre outras. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da Soft.

Inscrições: no portal de vagas da empresa

Sólides

A Sólides, empresa de tecnologia para gestão de pessoas de pequenas e médias empresas (PMEs), está com mais de 680 vagas abertas atualmente apenas para a cidade de Campinas e região metropolitana. As vagas são de diversas empresas parceiras da Sólides.

As vagas são para diversas áreas de atuação como administrativo, agronegócio, comercial, compras, educação, engenharia, financeiro, jurídico, marketing, recursos humanos, saúde, tecnologia e turismo. As modalidades de trabalho são presencial, híbrido e remoto. Há vagas para todas as senioridades, de estagiário a especialista.

Inscrições: no portal de vagas da empresa

Ultracargo

A Ultracargo, empresa de armazenagem de granéis líquidos, está com vagas abertas em seu Portal do Candidato, sendo quatro delas para o Porto de Santos (SP), duas para a matriz (SP) e uma para o Porto de Suape (PE). Além disso, a empresa acaba de abrir um banco de vagas afirmativo destinado exclusivamente para mulheres que buscam ingressar em cargos operacionais. O objetivo é aumentar a participação feminina nos terminais localizados nos Portos de Santos (SP), Suape (PE), Aratu (BA) e Vila do Conde (PA).

Inscrições: no site da empresa ou na página da Ultracargo no Linkedin.

Viveo

A Viveo, ecossistema que reúne empresas especialistas que atuam desde a fabricação de produtos e distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de estoque e serviços para seus clientes e consumidores finais, está com mais de 250 vagas abertas para diversas cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasília, Pernambuco e Tocantins. As oportunidades vão desde assistentes, auxiliares e ajudantes a Operador de Logística e estão abertas para todos os perfis de profissionais, inclusive pessoas com deficiência (PCD). Para se candidatar é necessário residir na cidade de atuação da vaga ou nas proximidades.

Inscrições: portal de vagas da empresa ou no LinkedIn

Voke

A Voke, empresa de locação de hardware pelo modelo As a Service (HaaS), está com vagas abertas em diversas localidades. Há oportunidades para supervisor em infraestrutura de TI; técnico de suporte Jr; analista financeiro; analista jurídico; Jovem Aprendiz; dentre outras.

Inscrições: no site da empresa