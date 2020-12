Cielo tem mais de 50 vagas de estágio com salário de até R$ 2 mil

A Cielo abriu as inscrições para seu programa de estágio 2021. São 55 vagas para estudantes de qualquer curso, seja graduação ou tecnólogo.

A empresa de pagamentos eletrônicos procura por estudantes com formação prevista entre dezembro de 2021 e de 2022 e que possam estagiar 30 horas semanais em Barueri (SP).

Segundo Paulo Caffarelli, presidente da Cielo, o perfil que eles buscam para os estagiários é de pessoas colaborativas e que gostam de fazer acontecer.

“Buscamos por pessoas que acreditem que possam transformar a empresa e o mundo em lugar melhor. Para integrar nosso time é importante ter garra e coragem”, fala ele.

A Cielo destaca na página do programa que esse perfil procurado não depende de idade, etnia, deficiência, gênero, orientação sexual ou religião.

Todo o processo de seleção será online. Embora a empresa peça que os estudantes tenham disponibilidade para trabalhar no escritório, todos começarão o estágio em home office e assim permanecerão até o fim da pandemia.

Para incentivar o aprendizado dos estudantes no período de estágio, a empresa oferece uma universidade corporativo para que os jovens profissionais recebam treinamentos e acompanhamentos para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

O programa oferece bolsa auxílio de R$ 1.800 para quem estiver no penúltimo ano da faculdade e de R$ 2 mil para os alunos do último ano. Além da bolsa, a empresa oferece previdência privada, auxílio refeição e alimentação, fretado e o programa “De Bem com a Vida”, que oferece atividades focadas em qualidade de vida e saúde mental.

As inscrições estão abertas até o dia 4 de janeiro pelo site do 99 jobs. A empresa vai publicar ao longo desta semana conteúdos e lives divulgando a cultura da emrpesa e o cotidiano dos estagiários. É possível acompanhar o Cielo Meeting Week no Instagram.