CIEE se reposiciona para apoiar país na ampliação de oportunidades aos jovens

Até esta terça-feira, dia 8 de agosto, tanto o site quanto as redes sociais do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) – a maior ONG de inclusão e empregabilidade da América Latina – estavam envoltos em um enorme mistério. “Fique ligado (a) que vem coisa boa”, dizia o Instagram, com mais de 300 mil seguidores, e o LinkedIn, com mais de 1,2 milhão de seguidores. Já o site informava, em letras garrafais, que “um novo tempo está chegando”. Um cronômetro regressivo marcava os dias, as horas, os minutos e os segundos para o fim do mistério.

O que faz o CIEE?

O suspense chegou ao fim. Aos 59 anos, o CIEE deu início a uma nova fase com o objetivo de se conectar ainda mais com os jovens e adolescentes do Brasil que buscam uma oportunidade no mundo do trabalho, dar mais luz à pauta da juventude e trazer às empresas brasileiras o benefício de contar com um jovem na sua rotina. Essa fase é marcada por um novo posicionamento, uma nova marca e um novo branding.

O site do CIEE, que acumula hoje mais de 2 milhões de cadastros, também foi 100% repaginado e agora oferece uma navegabilidade mais rápida e assertiva, além de uma linguagem mais eficaz e direta.

Mas as novidades não param por aí. Das 9h às 16h desta terça-feira, na sede do CIEE, a ONG realiza um enorme evento presencial, transmitido online pelo YouTube, para anunciar uma série de novidades e parcerias estratégicas que deverão colocá-la em outro patamar. A que está sendo firmada com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Great Place To Work (GPTW) provavelmente será uma das muitas comentadas.

Como todo mundo sabe, um dos desafios do Ministério do Trabalho brasileiro é potencializar as oportunidades aos jovens no mercado de trabalho, uma vez que são a população mais atingida pelo desemprego, ao mesmo passo que o GPTW é uma consultoria global que apoia organizações interessadas em obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Daí o ranking que ela criou das melhores empresas para trabalhar no Brasil.

O que vai sair da parceria do CIEE com o Ministério do Trabalho e Emprego e o GPTW?

Vem aí uma premiação específica para as melhores empresas que contratam jovens aprendizes. A certificação, que vai durar um ano, será concedida em parceria com o Ministério do Trabalho e virá da própria votação dos jovens brasileiros. As empresas que forem mais bem avaliadas pelos jovens ao mesmo tempo que serão ressaltadas na premiação, que contará com ampla divulgação, também já sairão certificadas com o novo selo “GPTW Parceira do Jovem Aprendiz”. O intuito da iniciativa, afinal, é estimular a contratação de mais jovens aprendizes por todo o país.

“Se todas as empresas do país cumprissem o que a lei determina, o Brasil teria mais de 1 milhão de jovens aprendizes, e não a metade, como hoje”, afirma Rodrigo Dib, superintendente institucional do CIEE.

Qualquer jovem aprendiz poderá avaliar, anonimamente, a companhia na qual trabalha e as vencedoras da primeira edição do prêmio serão anunciadas em novembro. Os contratos de aprendizes são voltados para jovens a partir de 14 anos cursando o ensino médio. O CIEE também passou a gerir contratos deste tipo com a entrada em vigor da lei de aprendizagem, em 2000, mas deixam claro que a premiação será aberta, não apenas aos jovens que fazem a aprendizagem pelo CIEE. “Como maior organização do país, nossa missão é fomentar as oportunidades aos jovens em geral e apoiar todo ecossistema, não apenas olharmos para dentro de casa.”, afirma Dib.

Parcerias estratégicas também estão sendo firmadas com o iFood e o LinkedIn. A partir desta semana, todo mundo que utiliza o aplicativo de delivery poderá doar valores para os projetos assistenciais do CIEE. A doação será transferida para o CIEE e o iFood promete dobrar o valor de cada doação.

Conta premium no LinkedIn

O intuito da parceria com o LinkedIn é aumentar a quantidade de jovens brasileiros nesta plataforma, geralmente utilizada por pessoas com mais de 18 anos — a ONG conversa, principalmente, com a turma que está entre os 14 anos e a maioridade. A meta é levar de 1 milhão a 3 milhões de jovens para lá.

“Queremos multiplicar por dez o impacto que o CIEE provocou ao longo dos últimos 59 anos”, diz Dib ao comentar a nova etapa da entidade. “Vamos acelerar nossa atuação cada vez mais, mas procurando com isso também apoiar governo e organizações a gerarem mais oportunidades. Mais impacto de todos significa menos jovens sem oportunidades no nosso país. É nossa missão batalhar por isso”.

A ONG foi criada por empresários e educadores com o objetivo de aprimorar a formação das futuras gerações de profissionais, integrando empresas e instituições de ensino. Desde a fundação, mais de 6 milhões de estudantes de ensino médio e superior foram encaminhados para o mundo do trabalho.

Registre-se que tudo que a ONG oferece ao jovem é gratuito — toda a verba que entra na instituição vem das empresas que recorrem a ela em busca de profissionais iniciantes. Ela marca presença em 2.589 municípios, mas também tem forte atuação no universo digital. A ONG emprega por ano mais de 320 mil jovens entre seus programas de estágio e aprendiz. Atualmente, cerca de 1,3 milhão de jovens e adolescentes estão estudando na plataforma de ensino online do CIEE.

A plataforma recebe por mês cerca de 30 mil novos cadastros. Além de tudo isso, o CIEE possui inúmeros projetos socioassistenciais por todo Brasil para jovens em situação de vulnerabilidade. São seus Espaços de Cidadania, oficinas de criatividade, formação gamificada de matemática para escolas e programas de bolsas gratuitas para jovens em universidades.

“Como ONG que somos, o jovem nunca paga absolutamente nada por tudo que temos e todos os recursos que ingressam das empresas são 100% revertidos em nossos objetivos sociais. É a materialização perfeita do que se chama hoje de investimento em ESG.” comenta Dib

Quando será a Expo CIEE?

Entre os anúncios prometidos para hoje, está o da retomada das edições presenciais do Expo CIEE. Trata-se do maior evento da América Latina voltado para a capacitação e a inclusão profissional de jovens no mundo de trabalho — costuma reunir 60 mil pessoas por ano.

A última edição presencial foi em 2019, um ano antes da pandemia. Este ano, o evento ainda acontece de forma online, de 18 a 22 de setembro, mas em 2024 o CIEE já garantiu o retorno presencial em um grande pavilhão de São Paulo, com dois dias de duração.

Outras novidades lançadas no dia 8 de agosto são as novas parcerias com os estúdios Flow de Podcast e com a CazéTV, bem como e o fortalecimento dos vínculos com a Nike, Google e Bradesco.

Maratona de vagas

E como o objetivo número 1 é abrir as portas do mundo de trabalho para jovens e estudantes, para lançar este novo momento o CIEE promove uma maratona de vagas de estágio e aprendizagem nesta terça-feira, das 10h às 15h. Estão em jogo mais de 11,2 mil vagas em todo o país — São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Bahia e Amazonas concentram o maior número de oportunidades. Os interessados precisam se dirigir às unidades participantes (clique aqui para saber mais). “É uma oportunidade para muita gente sair do CIEE empregada”, resume o superintendente institucional.