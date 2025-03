Cidadania italiana: agora nem netos e filhos terão esse direito. Entenda a mudança

O presidente italiano Sergio Mattarella assinou e promulgou decreto-lei que acaba com o direito ao reconhecimento da cidadania italiana iure sanguinis para todas as pessoas que nasceram fora da Itália em qualquer lugar do mundo, mesmo filhos e netos.

A decisão está no decreto 36 de 2025 e já foi publicada no Diário Oficial da República Italiana, já entrando em vigor automaticamente.

Até a publicação do novo decreto-lei, a promessa era de manter a cidadania para filhos e netos, mas agora retiram também o direito a essas gerações. Isso significa só será considerado italiano quem nascer no país e tiver sangue italiano.

“O governo criou um duplo controle, territorialidade e sangue, com o objetivo de acabar com a onda de imigração para a Itália”, afirma o Avv. Luiz Scarpelli que é mestre em Direito pela Università Sapienza di Roma.

Quem perderá o direito?

A decisão impacta e retira o direito de pelo menos 80 milhões de pessoas, segundo o advogado que trabalha há 10 anos com esses processos na Itália. “É uma medida que impacta todas as pessoas de qualquer parte do mundo que tenham descendência italiana, como espanhóis, russos e inclusive brasileiros e que nasceram fora da Itália”, afirma.

Milhares de família estavam montando a pasta, traduzindo documentos e organizando tudo para depositar o pedido. Teoricamente essas pessoas não poderão entrar mais com o pedido, diz Scarpelli.

Neste momento, todos os italianos que não requereram cidadania para os filhos menores, também não poderão mais solicitar a cidadania italiana. “Os consulados estão fechados por pedido do governo para esses pedidos também”, afirma Scarpelli.

Todas as pessoas que queriam se naturalizar pelo matrimônio, o cônjuge só terá direito à naturalizar-se se residir na Itália.

Cidadania italiana: quem tem direito

Pessoas que já possuem a cidadania italiana não irão perder, uma vez que é um direito adquirido. Assim como pessoas que entraram com o pedido seja em via administrativa ou judicial, que fizeram protocolo antes do dia 27 de março de 2025, às 23h59.

“Agora só sobrou a via judicial para conquistar esse direito, ou seja, será preciso continuar brigando na justiça”, diz Scarpelli.

Atualmente, estima-se que 500 mil brasileiros de origem italiana estão em busca de cidadania. O volume de pedidos cresce em resposta a crises políticas e econômicas no Brasil. “Toda vez que muda um presidente no país, independente do partido, vemos uma corrida de brasileiros para obter cidadania e garantir alternativas de vida no exterior”, afirma o advogado.