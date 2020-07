Chile supera Brasil em lista das melhores universidades da América Latina

A Pontifícia Universidade Católica do Chile ficou em primeiro lugar no ranking da Times Higher Education (THE) de melhores universidades na América Latina.

Apesar de não conseguir o topo, o Brasil ainda domina a lista. Entre as 20 instituições de destaque deste ano, 12 são brasileiras — sete delas entre as dez melhores.

A Universidade de São Paulo (USP) mantém a segunda posição na lista, seguida pela Universidade de Campinas (Unicamp) em terceiro lugar.

E o Instituto Tecnológico de Monterrey, do México, ultrapassou a Universidade Federal de Minas Gerais e ficou na quarta posição.

Das 166 universidades e faculdades avaliadas, o Brasil teve o maior número de entradas na região, com 61 instituições, enquanto o Chile teve 30 e a Colômbia, 23.

Confira o ranking das 10 melhores universidades da América Latina em 2020