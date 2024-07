Chega de estratégia ruim: esta aula gratuita revela as melhores ferramentas de IA para o marketing

A inteligência artificial não é mais apenas uma tendência ou um hype passageiro. Ela veio para ficar e está revolucionando a forma como as empresas funcionam. Não à toa, essa tecnologia figura no topo da lista de prioridades das organizações no mundo todo, principalmente nos setores de marketing.

Para ter ideia, o relatório Martech Trends 2024 revelou que 98% das empresas adotam tecnologias de marketing em suas estratégias. O estudo também indica que quase metade das compainhas (42,6%) tem planos de aumentar os investimentos em ferramentas de tecnologia para os times de comunicação.

EXAME liber aula gratuita que revela as ferramentas de inteligência artificial mais importantes para quem trabalha com marketing

Para os profissionais, essa é uma notícia animadora. Aqueles que souberem como combinar ferramentas de inteligência artificial com estratégias de marketing terão uma vantagem competitiva significativa. O problema é que a maioria esmagadora dos trabalhadores ainda não sabe como fazer isso.

"É possível inferir que, por uma série de fatores, como o alocamento de metade dos recursos em ferramentas, não se tenha tanta preocupação em capacitar pessoas para o uso pleno das tecnologias”, afirma o documento.

Oportunidade única de aprendizagem

De olho nessa necessidade, a EXAME liberou, com excluisividade e de forma gratuita, uma aula do curso Inteligência Artificial Aplicada ao Marketing Digital, que proporcionará um entendimento profundo (e prático!) sobre como a IA pode ser aplicada ao dia a dia do profissional de marketing.

O treinamento virtual, que ficará disponível apenas por tempo limitado, também vai revelar as ferramentas de IA essenciais para estratégias de marketing digital que otimizam recursos e maximizam resultados.

Para quem é essa aula?

Profissionais de marketing que desejam aprimorar estratégias com IA;

Empreendedores interessados em aplicar IA para otimizar vendas;

Estudantes e recém-formados em busca de conhecimento;

Consultores que necessitam de ferramentas para atedimento ao cliente;

Profissionais de TI envolvidos em projetos de IA aplicados ao marketing.

Sobre o professor

O treinamento é apresentado por Miguel Fernandes, coordenador do MBA em IA para Negócios da Faculdade EXAME e um dos maiores nomes do setor.

Com vasta experiência prática e acadêmica, ele vai revelar como algoritmos e machine learning podem ser integrados para otimizar campanhas, personalizar experiências de cliente e prever tendências de mercado.

Miguel também vai mostrar as melhores ferramentas de IA para o marketing juntamente com um guia prático para utilizá-las e obter bons resultados.

