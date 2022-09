Chega de caçar emprego: especialista revela o caminho para se tornar alvo dos recrutadores

Segundo dados divulgados pelo IBGE na última quarta-feira, 31 de agosto, a taxa de desemprego no Brasil recuou a 9,1% no trimestre encerrado em julho. A queda de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior levou o índice ao seu menor patamar em sete anos.

Ainda assim, o número de desempregados no país continua alto: são 9,9 milhões de pessoas com idade e disposição para trabalhar tentando encontrar emprego. Isso sem falar nos 4,2 milhões de desalentados (a parcela da população que desistiu de procurar emprego). Não à toa, segundo uma pesquisa realizada em julho pelo Ipec a pedido do jornal O Globo, o desemprego lidera a lista de preocupações dos brasileiros – tendo sido apontado como um dos três desafios mais graves do país por 43% dos entrevistados.

Mas o que nem tudo sabe é que, enquanto profissionais de diferentes segmentos se esforçam para conquistar a atenção de recrutadores em plataformas e buscadores de vaga, há um setor do mercado que, apesar de ter centenas de vagas abertas, ainda sofre para encontrar profissionais. E a boa notícia é que, normalmente, não é preciso ter formação na área para concorrer a estas posições.

Deixe de procurar emprego para se tornar alvo dos recrutadores.

Estamos falando da carreira em ESG, na qual os profissionais são responsáveis pela implementação de práticas mais sustentáveis e socialmente responsáveis dentro das organizações. Considerada cada vez mais essencial e estratégica para os negócios, as vagas na área aumentaram 98% no último ano segundo a consultoria britânica GlobalData – e têm ajudado profissionais de diferentes segmentos a conquistar cargos e salários melhores.

“Se antes as questões ambientais, sociais e de governança faziam apenas parte do discurso de ativistas e teóricos, hoje estão impactando diretamente vários setores da economia. Por conta disso, o ESG está transformando a carreira de inúmeros profissionais – seja qual for sua profissão, pode ser advogado, engenheiro, jornalista, até oceanógrafo”, afirma Renata Faber, diretora de ESG da EXAME e mentora do Carreira em ESG – um treinamento gratuito promovido pela EXAME com o objetivo de orientar profissionais interessados em ingressar no setor. Saiba mais aqui.

Afinal, o que é ESG?

A sigla ESG vem do inglês (Environmental, Social and Governance) e é utilizada para representar um conjunto de práticas adotadas pelas empresas em prol de um desenvolvimento com menos impactos negativos para o meio ambiente, mais positivo para a sociedade e que ajude a tornar a governança corporativa mais responsável e transparente com relação a sua tomada de decisões.

Assim, pautas como gestão de risco, transparência fiscal, segurança dos funcionários, diversidade e redução dos impactos da cadeia de produção são alguns exemplos de questões que fazem parte da agenda ESG nas empresas.

Carreira ESG: como dar o primeiro passo?

a EXAME irá promover, gratuitamente, uma série de encontros sobre ESG com a Renata Faber, especialista no assunto que já acumula anos de experiência no setor.

Transmitido de maneira virtual, o treinamento será composto por quatro encontros, que acontecerão entre os dias 12 e 20 de setembro. Ao final das aulas, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo.



Dentre os temas abordados ao longo da série, estão a definição aprofundada do que é ESG, reflexões sobre como o tema impacta o mercado e a economia e, claro, os caminhos para começar a construir uma carreira na área na área. "Vou mostrar como é possível conquistar um trabalho com propósito real aliado a salários mais altos e mostrar o mapa para construir uma carreira em ESG", promete Renata.

