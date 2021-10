Esta é a chave do sucesso para quem deseja trabalhar no mercado financeiro

O Brasil passa por um momento marcante em sua história. Jamais se investiu tanto na Bolsa de Valores como atualmente, seja para proteger o patrimônio conquistado ao longo da vida, seja pela oportunidade de ganhos com investimentos.

Termos do mercado financeiro como valuation, geração de riqueza, equity, renda fixa e renda variável se tornaram habituais na vida dos brasileiros. Entretanto, por mais que essas palavras estejam popularizadas, é indispensável que especialistas atuem próximos ao grande público que pretende investir ou gerar valor no mercado de capitais.

Devido a essa demanda, a EXAME Academy e a Unisinos Online desenvolveram uma formação exclusiva em Investimentos e Geração de Valor, área que só tende a crescer com o progresso da educação financeira no país. Afinal, é por meio deste profissional que as pessoas poderão tomar as melhores decisões e investir com segurança no mundo das ações.

O tamanho do mercado de trabalho

Para ter uma ideia, somente 5% dos investimentos no Brasil são realizados com intermédio de especialistas. Em outras palavras, para quem tem interesse em construir carreira na área, existe um mercado potencial de 95% para ser explorado.

Apesar disso, podemos afirmar que, na prática, estamos diante de uma grande oportunidade. Pois além dos bancos e da possibilidade de atuar de forma autônoma, corretoras, fintechs e outras empresas ligadas ao mercado financeiro também estão disputando profissionais capacitados.

Dessa forma, por conta da escassez de especialistas em Investimentos e Geração de Valor, colaboradores do setor possuem altíssimos salários e reconhecimento em suas atuações.

Mas não para por aí. Não é somente pela remuneração que a profissão tem atraído talentos: o cenário oferece flexibilidade, crescimento, expansão mesmo em momentos de crise, e, aquilo que, para muitos, é o principal: o propósito de transformar vidas por meio dos investimentos e educação financeira.

Portanto, se você tem o desejo de se tornar especialista em Investimentos e Geração de Valor e reconhece o cenário favorável, a oportunidade oferecida pela EXAME Academy e Unisinos Online pode ser pode ser a chave do sucesso para a sua carreira.

Conheça alguns professores do MBA

Paul Krugman | Escritor, economista e vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2008.

| Escritor, economista e vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2008. Joaquim Levy | Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES. Integra o time de especialistas do Safra e é responsável pela área de macroeconomia e de relações com o mercado;

| Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES. Integra o time de especialistas do Safra e é responsável pela área de macroeconomia e de relações com o mercado; Assaf Neto | Referência em finanças com atuação de 50 anos no mercado. Autor, professor, consultor e CEO do Instituto Assaf Neto.

Como funciona o MBA?

100% online;

Reconhecido pelo MEC;

Carga horária de 384 horas;

Sem necessidade de TCC;

Networking com a turma;

Parcelamento no boleto ou cartão;

Desconto exclusivo do PIP.

O que é o PIP

O Programa de Incentivo Profissional (PIP) se propõe a investir no profissional ao pagar parte de seu curso, com o objetivo de levar a educação continuada ao maior número de pessoas, tornando assim o novo mercado de trabalho mais inclusivo e menos desigual.

Pelo link abaixo, é possível se matricular já com o patrocínio parcial aplicado. São mais de 4.000 reais de desconto, além da possibilidade de parcelamento em até 24 vezes, sem juros no boleto ou cartão de crédito.

