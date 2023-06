3 ferramentas de inteligência artificial que economizam 13 horas por semana de líderes e gestores

13 horas por semana é o tempo médio gasto por líderes e gestores apenas lendo e respondendo e-mails, o equivalente a 2,6 horas por dia, segundo dados de uma pesquisa da consultoria McKinsey.

O avanço das ferramentas de inteligência artificial já permite que esse tempo seja melhor aproveitado, assim como possibilita o aumento da produtividade e a automação de tarefas no dia a dia de executivos.

Dezenas de aplicativos ajudam gestores a escreverem melhor, realizar pesquisas mais direcionadas e até criar um resumo em tópicos das reuniões das quais participa. Apesar de o ChatGPT ser o mais conhecido dos apps atualmente, há outras ferramentas de inteligência artificial que podem auxiliar os gestores no dia a dia.

Nesse sentido, separamos 3 ferramentas específicas que otimizam o tempo com a gestão e resposta aos e-mails, e que, consequentemente, têm potencial para fazer executivos economizarem tempo com essa tarefa que ocupa mais de 10 horas semanais em suas agendas.

Ferramentas de IA para otimizar e-mails

Grammarly

Essa ferramenta é um assistente de escrita que usa inteligência artificial para ajudar a aprimorar a escrita dos e-mails, identificando erros gramaticais e ortográficos, além de melhorar a fluidez e a eficácia dos textos. O Grammarly também funciona como um detector de plágio para textos em inglês.

Compose.IA

Já o Compose.IA permite que você crie um banco de respostas para perguntas frequentes e selecione uma das opções para responder às questões quando elas são apresentadas na sua caixa de entrada. Assim, os usuários economizam tempo escrevendo as mesmas respostas mais de uma vez.

SaneBox

Por fim, o SaneBox é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para aprender as suas preferências de acordo com o seu comportamento no e-mail. Assim, os algoritmos conseguem filtrar e elencar as mensagens que são mais importantes, além de separar as menos relevantes em uma pasta separada, deixando a caixa de entrada apenas com os e-mails mais importantes.

