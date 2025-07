‘Chat, seja criativo’: o que a IA entende quando você diz isso — e o que usar em vez disso

Se você já escreveu um prompt como “seja criativo” e recebeu uma resposta que parecia vaga e genérica, você não está sozinho.

Pedir criatividade ao ChatGPT pode soar natural para um humano, mas não é tão claro assim para uma inteligência artificial.

O motivo é simples: o que chamamos de “criatividade” é uma mistura de linguagem, originalidade, contexto, humor e até subjetividade. E o ChatGPT só entrega bons resultados quando você define exatamente o que entende por isso.

O que usar no lugar: comandos específicos para direcionar o estilo criativo

Em vez de “seja criativo”, diga exatamente em que sentido você quer criatividade. Aqui vão comandos muito mais eficazes:

1. Para conteúdo original com leveza:

“Reescreva isso com tom descontraído, linguagem moderna e uma ideia central inesperada que prenda a atenção.”

2. Para narrativas envolventes:

“Crie um texto em estilo storytelling, com começo impactante, conflito no meio e conclusão reflexiva.”

3. Para textos persuasivos:

“Use técnicas de copywriting com variação de ritmo, frases curtas e longas, e um gancho no primeiro parágrafo.”

4. Para humor inteligente:

“Adicione leveza e toques sutis de humor, como se estivesse escrevendo para um leitor curioso e bem informado.”

5. Para soluções inusitadas:

“Gere três ideias fora do óbvio para resolver esse problema, mesmo que pareçam pouco convencionais.”

Esses comandos são claros, direcionam o estilo e ajudam o ChatGPT a entender como aplicar a criatividade com propósito — e não apenas inventar por inventar.

