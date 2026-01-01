Chamaram seu negócio de inviável e hoje fatura US$ 40 milhões por ano: ‘Ninguém acreditava em mim’

Daniella Pierson tinha apenas 19 anos quando fundou a The Newsette, newsletter voltada para moda, beleza e negócios.

A empreendedora, filha de imigrantes, ouviu de investidores que não valia a pena apostar em sua ideia. Chegou a ser motivo de piada em reuniões de capital de risco e enfrentou comentários preconceituosos que quase a fizeram desistir.

Ainda assim, sem apoio de um financiamento para novos negócios, cresceu com disciplina e dedicação. Em 2021, a The Newsette faturou US$ 40 milhões em um único ano, com margem de lucro na casa das dezenas de milhões. As informações foram retiradas de Business Insider.

O desafio do capital de risco

Mesmo após sua ascensão, Pierson nunca esqueceu as barreiras enfrentadas. Apenas 2,1% do volume de capital de risco nos EUA foi destinado a times fundados exclusivamente por mulheres em 2022; em 2023, o índice caiu para 1,8%.

Na prática, isso significa que empreendedoras começam “50 passos atrás” em relação aos homens quando buscam financiamento. E, segundo Pierson, ignorar os homens nesse debate é um erro estratégico.

"Se 99,999% do dinheiro e do poder ainda está com eles, precisamos de parte desse grupo do nosso lado" Daniella Pierson, fundadora da The Newsette

Um movimento que vai além do individual

Daniella Pierson foi chamada de “a garota-propaganda do não invista em”, mas hoje figura entre as empreendedoras mais bem-sucedidas da sua geração. Seu novo projeto pretende pavimentar o caminho para que outras mulheres não precisem enfrentar os mesmos obstáculos.

“Coloco meu coração, minha alma e meu tempo onde estão meus valores”, disse. “Se eu consegui, qualquer um consegue.”

