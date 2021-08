CFP ou CEA? Especialistas tiram dúvidas sobre as certificações

O aumento do número de investidores na bolsa de valores nos últimos anos tem feito com que as instituições financeiras busquem, cada vez mais, profissionais capacitados. A concorrência é grande, mas existe um jeito de se destacar. Nesta terça-feira, 17, às 19h, a EXAME Academy apresenta uma live com convidados especiais, que irão debater a importância do CFP e do CEA, duas certificações do mercado financeiro que concedem diferentes direitos de atuação na área.

Inscreva-se na live "Encontros EXAME: Certificações do mercado financeiro"

Há, atualmente, muitos cursos que ajudam os profissionais a ganharem mais habilidades. No mercado financeiro não é diferente. Existem certificações que possibilitam ao profissional exercer papéis diferentes de seus concorrentes da mesma área, além de aumentar o seu leque de conhecimento.

O CFP (Certified Financial Planner), por exemplo, é uma certificação internacional que atesta o conhecimento do profissional que possui o objetivo de exercer a atividade de planejador financeiro pessoal. Já a CEA (Certificação de Especialista em Investimentos Anbima) dá o direito de profissionais do mercado financeiro atuarem como especialistas em investimentos. Apesar de não ter o peso do CFP, quem tem o CEA pode recomendar produtos de investimentos para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de contas.

As duas opções estão atreladas aos consultores de investimentos e à área comercial de investimentos. Profissionais que se interessam por essas certificações são contratados por agências bancárias, instituições financeiras (gestoras, corretoras e afins). Como exclusividade do CFP, além de ser aceito em outros países, está a possibilidade de atuar como Planejador Financeiro Autônomo, que trabalha cuidando do patrimônio da carteira de seus clientes.

Para conseguir qualquer um desses dois certificados, o profissional precisa preencher alguns pré-requisitos, além de ser aprovado no teste. Pensando nisso, a EXAME Academy desenvolveu um curso preparatório para cada um desses testes e fará uma live para tirar as principais dúvidas a respeito dos cursos.

Encontros EXAME: Certificações do mercado financeiro

A transmissão do próximo dia 17 contará com a presença de três especialistas do mercado financeiro. São eles:

Luis Martins

Executive Director no BTG Pactual: um dos responsáveis pelo crescimento do B2B no maior banco de investimentos da América Latina. Foi integrante de alguns projetos de expansão por grandes instituições financeiras que passou, criando um relacionamento de confiança com uma rede de assessores de investimentos em todo o Brasil.

Precyla Eller

Relações com Investidores Hashdex: com sete anos de experiência no mercado financeiro, se juntou à Hashdex após ter trabalhado na gestora Bozano Investimentos, onde atuou em diversas áreas, como Equities, Compliance e RI. É formada em Economia pelo IBMEC e em Jornalismo pela Facha. Além disso, detém a certificação CEA - Anbima.

Diego Ramiro Lopes

CEO da Miura e Presidente da ABAAI: desde 2007 atua como Agente Autônomo de Investimentos. Em 2009, fundou a Miura Investimentos, empresa no qual desempenha a função de Superintendente, sendo responsável pelas filiais de São Paulo e Sorocaba, bem como o relacionamento com as corretoras parceiras. Também é professor de pós-graduação nas disciplinas de Finanças Avançadas e presidente da Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimentos (ABAAI). Diego é formado em Relações Internacionais e Economia pelas Faculdades de Campinas (FACAMP) e tem MBA em Negócios Internacionais.

A embaixadora da EXAME, Jéssica Castro, será a responsável por ministrar a live sobre CFP e CEA. Castro é especialista em investimentos, formada pela PUC Rio em administração, possui PQO e CPA 20. Trabalha há nove anos no mercado e tem passagem por quatro corretoras.

