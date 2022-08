CFA Society abre programa para mulheres que querem ingressar no mercado financeiro

A CFA Society Brazil acaba de anunciar a abertura das inscrições para a terceira edição do Young Women in Investment (YOUWIN).

O curso é gratuito e tem por objetivo capacitar jovens mulheres, que serão inseridas no mercado financeiro. Elas ainda participarão de um programa de estágio remunerado após cumprirem a carga horária mínima do treinamento.

O estágio terá a duração mínima de seis meses e será realizado em uma das instituições parceiras nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Durante todo o programa, as alunas serão apoiadas por mentores CFA charterholders.

Quais são os requisitos

Entre os requisitos, a candidata deve estar se formando nos anos de 2023, 2024 e 2025 no ensino superior, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, Relações Internacionais ou Matemática.

Além disso, é necessário possuir nível intermediário de conhecimento da língua inglesa, com capacidade de leitura e interpretação de textos.

No curso serão abordadas matérias relacionadas a finanças, gestão e liderança. O treinamento será on-line e realizado no período de 9 de janeiro a 3 de fevereiro de 2023.

Como acontecerá o processo seletivo

O processo seletivo terá duas fases. Na primeira, as candidatas farão o cadastro no site com informações acadêmicas e profissionais, além de realizarem alguns testes de conhecimento da língua inglesa, perfil, raciocínio lógico e fit cultural.

Na segunda fase, as selecionadas participarão de um teste de perfil comportamental e quem obtiver os melhores resultados será encaminhada para entrevistas.

Para garantir a transparência, as candidatas serão informadas sobre as datas e atividades a serem realizadas e terão feedbacks sobre suas performances ao longo do processo seletivo.

A participante da primeira turma do YOUWIN e embaixadora do programa, Letícia Pinaffi, 24 anos, conta que, embora tivesse afinidade com ciências exatas, não pensava no mercado financeiro como uma opção profissional.

Estudante de Engenharia de Produção na UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), a jovem, atualmente, é analista no Banco Itaú BBA, na área de políticas de concessão de crédito para empresas de grande porte.

“O curso da CFA Society Brazil foi super enriquecedor, pois explorou questões técnicas do mundo financeiro, de uma forma dinâmica e inspiradora, sendo o empurrão que faltava para ganhar confiança e conhecer essa carreira mais preparada", diz Letícia.

As inscrições poderão ser realizadas no site oficial do programa de 1 de agosto a 5 de setembro de 2022.