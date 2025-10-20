Cetam: Governo do AM abre 60 mil vagas gratuitas em cursos EaD; veja inscrições

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abriu nesta segunda-feira, 20, as inscrições para 67.200 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na modalidade a distância (EaD).

A oferta, que abrange 42 opções de capacitação em áreas diversas, inclui um curso inédito de Inteligência Artificial, e se destaca como uma das maiores ações de educação profissional do estado neste ano.

As inscrições começaram nesta segunda-feira e seguem até quarta-feira, 22, às 23h59, exclusivamente pelo site.

Vale destacar que a seleção acontece por ordem de inscrição, ou seja, quanto mais cedo o candidato se cadastrar, maiores as chances de garantir uma vaga regular.

Quem pode se inscrever nos cursos do Cetam?

Qualquer pessoa a partir de 14 anos pode participar, desde que atenda a alguns requisitos básicos:

Ter no mínimo 14 anos de idade;

Cumprir os pré-requisitos específicos de cada curso (ensino fundamental ou médio completo);

Possuir acesso à internet e dispositivo para estudo;

Ter noções básicas de informática para navegar na plataforma.

Como fazer a inscrição passo a passo?

Primeira etapa - cadastro no Portal:

Acesse inscricao.cetam.am.gov.br

Crie um perfil com dados pessoais completos

Anexe documentos obrigatórios: CPF, RG e comprovante de escolaridade

Aguarde confirmação de ativação do cadastro por e-mail

Segunda etapa - escolha do curso:

Entre no site cursos.cetam.am.gov.br

Escolha um dos 42 cursos disponíveis

Verifique se atende aos pré-requisitos específicos

Finalize a inscrição antes do prazo limite

Posso me inscrever em mais de um curso?

Não. O edital permite apenas uma inscrição por candidato neste processo seletivo, então é importante escolher com cuidado o curso que mais se alinha aos seus objetivos profissionais e à sua área de interesse.

Como funciona a seleção de candidatos?

A seleção segue o critério de ordem de inscrição, sem provas ou sorteios. Candidatos que não conseguirem vaga regular entram automaticamente na lista de espera e podem ser convocados por e-mail em caso de desistências ou problemas na documentação de outros inscritos.

Quais áreas têm cursos disponíveis?

As 67.200 vagas estão distribuídas em 42 cursos que cobrem setores estratégicos do mercado de trabalho:

Tecnologia e Inteligência Artificial

Administração e gestão

Área da saúde

Outras habilidades profissionais demandadas

A lista completa com cargas horárias detalhadas e pré-requisitos específicos está disponível no edital.

Como funcionam as aulas e avaliações?

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea), onde o aluno tem acesso a todo o conteúdo de forma autônoma.

As aulas são gravadas e podem ser assistidas a qualquer momento, entretanto, é recomendado manter uma rotina de estudos de pelo menos duas horas diárias para melhor aproveitamento.

As avaliações são aplicadas online, e o candidato precisa atingir no mínimo 60 pontos para ter direito ao certificado digital, que é emitido automaticamente na plataforma após a conclusão.

Quanto custa para fazer os cursos?

Não há custos para inscrição, matrícula ou realização dos cursos. Os únicos gastos possíveis são relacionados ao acesso à internet durante o período de estudos.

Moradores de outros estados podem participar?

Sim. Embora a iniciativa seja do governo do Amazonas, os cursos são 100% online, permitindo que pessoas de qualquer região do país se inscrevam, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no edital e tenham acesso à internet.

O que fazer se perder o prazo de inscrição?

Não há previsão de prorrogação do prazo que encerra na quarta-feira. No entanto, candidatos que ficarem na lista de espera ainda podem ser convocados caso surjam vagas.