Cetam: Governo do AM abre 60 mil vagas gratuitas em cursos EaD; veja inscrições

Colaboradora
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12h02.
Última atualização em 20 de outubro de 2025 às 12h04.
O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abriu nesta segunda-feira, 20, as inscrições para 67.200 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na modalidade a distância (EaD).
A oferta, que abrange 42 opções de capacitação em áreas diversas, inclui um curso inédito de Inteligência Artificial, e se destaca como uma das maiores ações de educação profissional do estado neste ano.
As inscrições começaram nesta segunda-feira e seguem até quarta-feira, 22, às 23h59, exclusivamente pelo site.
Vale destacar que a seleção acontece por ordem de inscrição, ou seja, quanto mais cedo o candidato se cadastrar, maiores as chances de garantir uma vaga regular.
Qualquer pessoa a partir de 14 anos pode participar, desde que atenda a alguns requisitos básicos:
Primeira etapa - cadastro no Portal:
Segunda etapa - escolha do curso:
Não. O edital permite apenas uma inscrição por candidato neste processo seletivo, então é importante escolher com cuidado o curso que mais se alinha aos seus objetivos profissionais e à sua área de interesse.
A seleção segue o critério de ordem de inscrição, sem provas ou sorteios. Candidatos que não conseguirem vaga regular entram automaticamente na lista de espera e podem ser convocados por e-mail em caso de desistências ou problemas na documentação de outros inscritos.
As 67.200 vagas estão distribuídas em 42 cursos que cobrem setores estratégicos do mercado de trabalho:
A lista completa com cargas horárias detalhadas e pré-requisitos específicos está disponível no edital.
Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea), onde o aluno tem acesso a todo o conteúdo de forma autônoma.
As aulas são gravadas e podem ser assistidas a qualquer momento, entretanto, é recomendado manter uma rotina de estudos de pelo menos duas horas diárias para melhor aproveitamento.
As avaliações são aplicadas online, e o candidato precisa atingir no mínimo 60 pontos para ter direito ao certificado digital, que é emitido automaticamente na plataforma após a conclusão.
Não há custos para inscrição, matrícula ou realização dos cursos. Os únicos gastos possíveis são relacionados ao acesso à internet durante o período de estudos.
Sim. Embora a iniciativa seja do governo do Amazonas, os cursos são 100% online, permitindo que pessoas de qualquer região do país se inscrevam, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no edital e tenham acesso à internet.
Não há previsão de prorrogação do prazo que encerra na quarta-feira. No entanto, candidatos que ficarem na lista de espera ainda podem ser convocados caso surjam vagas.