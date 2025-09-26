Veja frase de 7 palavras que CEO usa quando está estressada no trabalho: 'Ajuda a pensar melhor'

Lidar com o estresse no ambiente de trabalho é parte da rotina de qualquer profissional. Mas para líderes e gestores, essa pressão pode ter efeitos ainda mais intensos.

A CEO Jamie Wood, da empresa de biotecnologia Autonomic, encontrou uma maneira prática de enfrentar essa realidade sem se deixar consumir com uma pergunta simples:

“Isso é realmente uma ameaça à vida?”

Pode parecer óbvio, mas repetir essa frase mentalmente ou em voz alta, segundo ela, ajuda o cérebro a sair do modo automático e entrar em um estado de avaliação mais racional.

“Isso facilita o relaxamento e pode ajudar a pensar com mais clareza, resolver problemas e gerenciar emoções”, afirma Wood.

Para líderes, desenvolver inteligência emocional é mais do que uma habilidade pessoal. Um gestor que sabe manter o foco sob pressão tem mais chances de liderar equipes com equilíbrio e tomar decisões acertadas.

Jamie Wood resume bem essa abordagem: nem todo problema exige uma resposta emocional intensa. E guardar energia mental para os verdadeiros “tigres” — como ela diz — pode ser a chave para evitar o burnout e construir uma liderança mais consciente.

