CEO revela estratégia de 30 segundos que ajudou a impulsionar seu sucesso

A busca por ferramentas que impulsionem a produtividade e a mentalidade dos líderes é constante no mundo corporativo.

Paula Davis, coach de liderança, descobriu uma estratégia simples, mas eficaz: transformar senhas em lembretes motivacionais. Segundo ela, essa técnica ajuda a reforçar objetivos e mentalidades positivas no dia a dia. As informações foram retiradas da CNBC.

Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança (com certificado!). Inscreva-se aqui por R$ 37.

Como a técnica funciona?

Davis percebeu que a digitação frequente de senhas poderia ser usada para reforçar intenções e metas. "Seja qual for o seu objetivo, transforme-o em sua senha", sugere a especialista.

Esse método simples pode impactar líderes que precisam manter o foco em suas metas e desenvolvimento pessoal.

Um exemplo seria um gestor que deseja melhorar sua empatia com a equipe. Ele poderia adotar uma senha como "LiderançaEmpática2024", relembrando constantemente sua intenção de aprimorar essa habilidade.

Seja o líder que o mercado procura. O pré-MBA EXAME + Saint Paul oferece as ferramentas para liderar com segurança e construir resultados duradouros. Inscreva-se aqui.

A prática tem base psicológica. Mariah G. Schug, professora associada de psicologia na Widener University, explica que escrever metas aumenta a probabilidade de alcançá-las.

No caso das senhas, digitá-las diversas vezes ao dia funciona como um diálogo interno motivacional, ajudando os líderes a manterem-se alinhados com seus objetivos. "Uma senha como 'EuPossoFazerIsso' pode ser mais útil do que 'NãoSejaPreguiçoso', pois promove um tom positivo", escreveu Schug para o Psychology Today.

Durante um período desafiador, Davis usou uma variação da palavra "gratidão" como senha, ajudando-a a manter o equilíbrio emocional e profissional.

Uma abordagem para ser um líder melhor

Esse tipo de estratégia pode ser valiosa para líderes que enfrentam momentos de pressão e precisam lembrar-se de suas conquistas e recursos internos.

Invista no seu desenvolvimento também: curso revela como ser um líder mais completo, de alta performance e humanizado. Garanta uma vaga aqui.

Líderes frequentemente buscam maneiras de se tornarem mais eficazes e inspiradores, e essa estratégia simples pode ser uma ferramenta poderosa para manter o foco e a intenção.

Ao transformar senhas em lembretes diários de crescimento e propósito, gestores podem fortalecer sua mentalidade, influenciar positivamente suas equipes e, consequentemente, impulsionar sua liderança de forma significativa.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, os critérios de Kaufman oferecem insights práticos.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?

O que todo líder de alta performance precisa dominar?

Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?

Como ser um gestor a nível internacional?

E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO