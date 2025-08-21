CEO revela comportamentos que sempre busca em candidatos a emprego: ‘Pessoas que os têm não falham’

Micha Kaufman, fundadora da Fiverr
Redação Exame
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14h58.
Construir uma equipe de alto desempenho vai muito além de contratar profissionais experientes. Para Micha Kaufman, CEO da Fiverr, uma das maiores plataformas de freelancers do mundo, a chave está em identificar talentos com características específicas que vão além do currículo.
Desde que fundou a Fiverr em 2010 – hoje avaliada em US$ 931 milhões –, Kaufman vem refinando sua abordagem de liderança, buscando pessoas que compartilhem da missão da empresa e que sejam capazes de inovar.
Em sua trajetória liderando quatro empresas, Kaufman acumulou a experiência de entrevistar centenas de candidatos. E a cada contratação, ele procura três traços fundamentais: instinto matador, agilidade e curiosidade.
Instinto matador
O “instinto matador” está ligado à capacidade de se comprometer profundamente com a missão da empresa. “É ser capaz de entender a visão da marca por trás de qualquer coisa que você queira construir”, afirma.
Esse instinto cria uma conexão que vai além das responsabilidades formais do cargo, levando o funcionário a se dedicar intensamente à resolução de problemas e à superação de desafios. “Essas pessoas não falham”, enfatiza.
Agilidade
A agilidade aparece como fator determinante em ambientes de negócios dinâmicos. Profissionais ágeis, segundo Kaufman, são aqueles que, diante de novos projetos desafiadores, mantêm o foco, enxergam oportunidades e agem de forma estratégica, sem se intimidar pelos riscos. “Só é possível realizar projetos desse porte com pessoas que não são rígidas”, pontua.
Curiosidade
Já a curiosidade funciona como motor para decisões inteligentes. Kaufman valoriza profissionais que questionam processos, buscam entender o mercado e se aprofundam nas causas dos problemas antes de agir.
“Eles são curiosos sobre por que as coisas funcionam do jeito que funcionam e por que as pessoas se comportam de determinada maneira”, explica.
Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, os critérios de Kaufman oferecem insights práticos.
