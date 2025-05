CEO que fatura US$ 55 milhões ao ano revela seu segredo número 1 para ter sucesso

A jornada de Ashley Tyrner-Dolce, fundadora e CEO da FarmboxRx, é marcada por superação pessoal, decisões estratégicas e, acima de tudo, liderança com consciência coletiva.

O negócio, criado em 2014, nasceu de uma necessidade vivida por ela mesma: como mãe solteira, enfrentou dificuldades para acessar frutas e vegetais frescos em Nova York. A solução que encontrou para si mesma acabou se tornando um empreendimento de alto impacto social e financeiro.

De um desafio pessoal a um negócio milionário

A FarmboxRx, que hoje firma parcerias com seguradoras para oferecer alimentos saudáveis a famílias de baixa renda nos Estados Unidos, atingiu a marca de US$ 55 milhões em receita anual em 2023, segundo a CNBC Make It.

Sedeada atualmente em Boston, a empresa mantém-se lucrativa desde 2022. Mas, segundo Tyrner-Dolce, o fator mais importante para alcançar esse patamar não foi somente a ideia ou o modelo de negócio.

"Você não pode fazer tudo… Seu verdadeiro trabalho como CEO é se cercar de pessoas que são muito mais inteligentes do que você em outras áreas do negócio"

A capacidade de construir uma rede sólida de apoio e delegar decisões cruciais com confiança foi essencial para o sucesso da FarmboxRx.

Delegar é estratégico

Essa postura define o estilo de liderança de Tyrner-Dolce e aponta para um desafio comum entre líderes: a dificuldade em abrir mão do controle.

Em um ambiente de negócios dinâmico e multidisciplinar, saber formar times qualificados e permitir que talentos floresçam pode ser o diferencial entre estagnação e crescimento.

Mais do que comandar, Tyrner-Dolce demonstra que liderar é compartilhar responsabilidades com quem domina áreas específicas do negócio. Além de seus executivos, ela reconhece o valor da “vila” que a cerca: amigos, colegas empreendedores, familiares e até a babá que ajudava com sua filha nos primeiros dias da empresa.

"Tive ótimos conselheiros ao longo da minha jornada, com quem pude trocar experiências. [Isso] é muito, muito importante para qualquer negócio em crescimento"

No mundo corporativo atual, em que se espera que líderes sejam inovadores, comunicadores, gestores e estrategistas ao mesmo tempo, é impossível crescer sozinho. A história de Ashley Tyrner-Dolce reforça que liderar é, acima de tudo, saber conduzir pessoas — e não apenas ideias — rumo ao sucesso.

