CEO tira 'folga imediata' após demitir mais de 900 funcionários pelo Zoom

Depois de demitir mais de 900 funcionários pelo Zoom, o CEO da hipoteca Better.com, Vishal Garg, está "tirando uma folga com efeito imediato", de acordo com um memorando interno da empresa.

Ao se tornar um exemplo do que não fazer sendo um gestor, a empresa chamou o episódio de "lamentável" e anunciou a contratação de uma empresa independente para "fazer uma avaliação cultural e de liderança".

Vishal Garg anunciou que a empresa de hipoteca estava demitindo cerca de 9% de sua força de trabalho em um webinar pelo Zoom no dia 1º de dezembro informando abruptamente aos mais de 900 funcionários na reunião virtual que eles seriam desligados da empresa pouco antes dos feriados de fim de ano.

"Se você está nesta teleconferência, você faz parte do grupo azarado que está sendo demitido", disse Garg na reunião, cuja gravação foi vista pela CNN Business. "Seu contrato aqui é rescindido com efeito imediato."

De acordo com a CNN, o executivo acrescentou que os funcionários podem esperar um e-mail do departamento de recursos humanos com detalhes sobre os benefícios e as indenizações a que terão direito.

Mais tarde, Garg se desculpou com o restante da equipe, dizendo que tinha "errado na execução" das demissões. Vários executivos já pediram para deixar a empresa.

O CFO, Kevin Ryan, vai gerenciar as decisões do dia a dia da empresa na ausência de Garg e se reportará ao conselho.

"Temos muito trabalho a fazer e esperamos que todos possam se concentrar em nossos clientes e apoiar uns aos outros para continuar a construir uma grande empresa e uma empresa da qual todos possamos nos orgulhar", diz o memorando.

