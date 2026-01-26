CEO de startup avaliada em US$ 4 bilhões evita e-mails e faz da bicicleta seu melhor investimento

A rotina de um CEO de uma startup bilionária de inteligência artificial raramente segue fórmulas convencionais. Para Victor Riparbelli, cofundador da Synthesia, o segredo está em manter o foco no que realmente importa: produtividade, clareza e proximidade com o produto. Aos 34 anos, ele comanda uma empresa avaliada em US$ 4 bilhões, que acaba de levantar uma rodada Série E de US$ 200 milhões liderada pelo Google Ventures.

Fundada em 2017, a Synthesia desenvolveu uma plataforma que usa IA generativa para criar vídeos personalizados, com aplicações em treinamentos corporativos, mensagens executivas internas e externas, além de dublagens automáticas em diversos idiomas.

A tecnologia posicionou a empresa entre os líderes de um mercado emergente, ao mesmo tempo em que forjou um modelo de gestão direto, eficiente e, no melhor estilo das startups de alto crescimento, altamente adaptável. As informações foram retiradas do Business Insider.

Decisões estratégicas passam por pequenos rituais diários

Riparbelli começa o dia entre 8h e 8h30 e chega ao escritório por volta das 9h30, de bicicleta, seu ritual mais sagrado. “A não ser que o clima esteja horrível, vou e volto pedalando”, afirma. Essa escolha simples ajuda a preparar a mente para o que ele chama de “trabalho profundo”: um bloco protegido do dia em que evita reuniões e mergulha nas decisões de produto e estratégia.

Nesse período, que vai até o almoço, ele se concentra em entrevistas, revisões de funcionalidades e análise de dados. Faz questão de se manter próximo do desenvolvimento da plataforma, mesmo com a empresa em plena expansão. “Gosto de estar perto dos detalhes, principalmente nas áreas onde posso contribuir mais diretamente”, diz.

Um dos canais essenciais de gestão é o Slack. Todo o fluxo de comunicação interna acontece por lá. Riparbelli lê praticamente tudo o que circula na plataforma, mesmo que de forma rápida. “Dedico meia hora do meu dia apenas para acompanhar o que está acontecendo na empresa”, explica. E-mails internos não existem, apenas mensagens instantâneas, reforçando a cultura de agilidade e baixa burocracia.

O estilo de vida que sustenta decisões de alto impacto

Com uma agenda densa e fuso horário entre Londres e Nova York, Riparbelli equilibra trabalho e vida pessoal com uma combinação de hábitos simples: música, café e longas caminhadas. Ele não toma café da manhã, almoça um sanduíche da Joe & The Juice (onde trabalhou anos antes de fundar a startup) e costuma jantar algo leve, preferencialmente sem cozinhar.

Após sair do escritório entre 19h e 20h, vai à academia três ou quatro vezes por semana. E quando não está em reuniões, gosta de ler, compor músicas ou assistir a filmes de ficção científica como Interestelar ou obras de Stanley Kubrick. O sono, admite, é um desafio: só adormece ouvindo vídeos sobre física ou filosofia com um timer programado.

Mesmo sem seguir a cartilha tradicional dos CEOs que acordam às 5h ou fazem planejamentos meticulosos, Riparbelli tem plena consciência de como extrair valor do seu tempo. "Gosto de proteger minhas manhãs para pensar com profundidade", diz — um insight importante para quem lidera operações de alta complexidade.

