CEO de 30 anos acorda 5h30 e treina duas vezes ao dia – sua fortuna é de US$ 1,3 bilhão

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18h01.
Aos 30 anos, Lucy Guo se tornou uma das bilionárias mais jovens do mundo com uma fortuna avaliada em US$ 1,3 bilhão.
Por trás do sucesso, está uma rotina intensa. Lucy acorda às 5h30, vai à academia duas vezes por dia, não tira pausas formais para o almoço e costuma participar de reuniões enquanto se alimenta.
Ela acredita que muitos poderiam encontrar equilíbrio se eliminassem atividades improdutivas do dia a dia. “A maioria das pessoas perde tempo assistindo TV ou rolando o TikTok”, afirmou. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Guo, que começou sua trajetória na tecnologia como designer de produtos, fundou a Scale AI em 2016 ao lado de Alexander Wang.
Ainda que tenha deixado a empresa dois anos depois por divergências internas, ela manteve sua participação acionária, que hoje representa cerca de 5%, o suficiente para alavancar sua posição entre as maiores fortunas femininas dos Estados Unidos.
A trajetória de Guo é marcada por decisões cirúrgicas no campo das finanças corporativas. Ela manteve participação na Scale AI mesmo após deixar o time executivo, uma decisão que, anos depois, se mostrou crucial.
Quando a Meta adquiriu quase metade da empresa, o valor da sua participação pessoal saltou para mais de US$ 1,25 bilhão.
Além disso, Guo fundou a Backend Capital, fundo voltado para startups tecnológicas, e a Passes, plataforma de monetização para criadores de conteúdo. Em dois anos, a Passes já captou mais de US$ 65 milhões em rodadas de investimento.
A história de Lucy Guo é um exemplo de como o domínio em finanças corporativas é determinante para escalar negócios e patrimônio pessoal.
Suas escolhas reforçam a importância estratégica de profissionais entenderem profundamente como funcionam os bastidores financeiros de startups e investimentos. Essa competência, cada vez mais essencial, pode ser o diferencial entre estagnação e ascensão.
