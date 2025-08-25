Carreira

CEO de 30 anos acorda 5h30 e treina duas vezes ao dia – sua fortuna é de US$ 1,3 bilhão

Aos 30 anos, Lucy Guo virou bilionária com participação em startups de inteligência artificial; entenda como ela usou as finanças a seu favor

Maria Eduarda Lameza
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18h01.

Aos 30 anos, Lucy Guo se tornou uma das bilionárias mais jovens do mundo com uma fortuna avaliada em US$ 1,3 bilhão

Por trás do sucesso, está uma rotina intensa. Lucy acorda às 5h30, vai à academia duas vezes por dia, não tira pausas formais para o almoço e costuma participar de reuniões enquanto se alimenta.

Ela acredita que muitos poderiam encontrar equilíbrio se eliminassem atividades improdutivas do dia a dia. “A maioria das pessoas perde tempo assistindo TV ou rolando o TikTok”, afirmou. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Como ela começou?

Guo, que começou sua trajetória na tecnologia como designer de produtos, fundou a Scale AI em 2016 ao lado de Alexander Wang.

Ainda que tenha deixado a empresa dois anos depois por divergências internas, ela manteve sua participação acionária, que hoje representa cerca de 5%, o suficiente para alavancar sua posição entre as maiores fortunas femininas dos Estados Unidos.

Participação acionária e decisões estratégicas

A trajetória de Guo é marcada por decisões cirúrgicas no campo das finanças corporativas. Ela manteve participação na Scale AI mesmo após deixar o time executivo, uma decisão que, anos depois, se mostrou crucial. 

Quando a Meta adquiriu quase metade da empresa, o valor da sua participação pessoal saltou para mais de US$ 1,25 bilhão.

Além disso, Guo fundou a Backend Capital, fundo voltado para startups tecnológicas, e a Passes, plataforma de monetização para criadores de conteúdo. Em dois anos, a Passes já captou mais de US$ 65 milhões em rodadas de investimento.

Finanças e crescimento

A história de Lucy Guo é um exemplo de como o domínio em finanças corporativas é determinante para escalar negócios e patrimônio pessoal.

Suas escolhas reforçam a importância estratégica de profissionais entenderem profundamente como funcionam os bastidores financeiros de startups e investimentos. Essa competência, cada vez mais essencial, pode ser o diferencial entre estagnação e ascensão.

