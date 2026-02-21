CEO da Microsoft revela truque para ser mais produtivo no trabalho: 'Fará uma diferença real'

Satya Nadella escolheu uma bandeira para defender: a inteligência artificial pode aumentar a produtividade no ambiente de trabalho. Esse foi o argumento central em sua aparição virtual no Fast Company Innovation Festival. As informações são de uma reportagem da CNBC.

Ele defendeu que, a longo prazo, as ferramentas de IA, como o Copilot, da Microsoft, podem ajudar a assumir papeis envolvendo a tomada de decisão em diversas frentes, como saúde e finanças. “Não preciso ver mais evidências para saber que isso está funcionando e fará uma diferença real”, disse Nadella.

A fala do magnata vai na mesma linha de um relatório recente do Goldman Sachs que revelou que os investimentos em desenvolvimento de IA devem ultrapassar os US$ 1 trilhão nos próximos anos. E a Microsoft é líder nesse movimento com seu financiamento de US$ 13 bilhões na OpenAI, dona do ChatGPT.

Mas como ser mais produtivo com a IA?

Miguel Fernandes é um dos grandes especialistas em IA no Brasil. E ele tem recomendações para quem deseja otimizar o trabalho. De acordo com o especialista, há seis ferramentas que todo profissional deveria conhecer. Veja, a seguir, quais são.

Gamma App

FireFlies

BrowseIA

PhamtomBuster

Make

ChatGPT

Segundo o especialista, dominar essas ferramentas (e muitas outras) pode colocar profissionais de diferentes setores de atuação em destaque. "Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam", diz ele.

"Estamos vivendo um momento bastante oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, vai deixar de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando", pondera Miguel.

Como incluir a IA na sua carreira?

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

