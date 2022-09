CEO da Disney revela nova aposta da empresa e acelera corrida por especialistas no assunto; entenda

O Grupo de Transações Corporativas do Departamento Jurídico da Walt Disney Company anunciou que está com vagas abertas para o seu “Conselho Diretor – Transações Corporativas, Tecnologias Emergentes e NFTs”, na última sexta-feira (23), através do LinkedIn.

Segundo a descrição da vaga, o funcionário recém-contratado ajudará em “projetos de NFT, blockchain, mercado de terceiros e provedor de nuvem”.

Mas aumentar a equipe não é novidade. No início deste ano, a Disney já havia nomeado um executivo para liderar, especificamente, a mais nova estratégia da gigante do entretenimento para o futuro: o metaverso.

A grande aposta de Bob Chapek, CEO da Disney

Para Chapek, a galinha dos ovos de ouro da Disney é o tão falado metaverso. Em um memorando interno, o CEO da companhia descreveu o metaverso como um "lugar perfeito para buscar nossos pilares estratégicos de excelência narrativa, inovação e foco no público".

A Disney disse também que vê o metaverso como a próxima evolução de sua tradição de quase 100 anos de contar histórias: “Hoje, temos a oportunidade de conectar esses universos e criar um paradigma totalmente novo de como o público experimenta e se envolve com nossas histórias”, completou Chapek no memorando.

Para os especialistas no assunto, as novas vagas abertas no setor de NFT, blockchain e metaverso revelam o que já se imaginava há meses: a Disney, que foi considerada a empresa mais bem preparada para o futuro do mundo, já tem a sua aposta para os próximos anos.

Novas tecnologias, novas profissões

Conforme as tecnologias avançam, diversas novas profissões, competências e capacitações surgem para acompanhá-la. Enquanto profissões como telefonista, analista de crédito e datilógrafo, foram extintas, por exemplo, outras como cientista de dados, desenvolvedor de softwares e especialista em inteligência artificial surgiram com a evolução das tecnologias. E com o metaverso não é diferente.

A diferença é que para aproveitar as novas oportunidades de trabalho oferecidas no metaverso não é necessário ser formado em graduação de tecnologia. Não é à toa que a própria vaga oferecida pela Disney busca um advogado, e não um engenheiro de software.

E isso tem uma explicação simples. Agora que a estrutura do metaverso já está mais avançada, estas grandes empresas passaram a buscar profissionais para tornar o ambiente do metaverso atrativo para os seus clientes.

Arquitetos, para projetarem espaços realistas; storytellers, para criarem narrativas envolventes e imersivas; advogados, para tornarem as transações seguras; e também gestores de projetos, para garantir que todas as suas ideias saiam do papel e sejam executadas.

“Hoje, não existe profissão sem tecnologia. Pense em qualquer área de atuação humana; ali, você vai encontrar uma aplicação do metaverso, seja na área médica, na educação, no setor imobiliário ou na indústria”, comenta Izabela Anhollet, Diretora de Tecnologia da EXAME.

Na prática, você pode se beneficiar do Metaverso aí mesmo no seu trabalho atual e começar, inclusive, a ganhar mais com isso.

Quais são as carreiras disponíveis dentro do Metaverso?

Por ter o potencial de impactar tudo, desde o engajamento dos funcionários até a experiência do cliente, vendas e marketing, inovação de produtos e construção de comunidades, o metaverso pode fazer parte do dia a dia de, literalmente, qualquer profissional.

Hoje, os maiores “diretores de metaverso” de empresas como Disney e Crate & Barrel são mais especializados em vendas, marketing e design do que conhecedores de código e programação avançada.

Mas como toda tecnologia ainda em desenvolvimento, algumas carreiras estão se destacando mais do que outras. Atualmente, a ocupação mais promissora dentro do metaverso é a de Digital Manager, ou gerente de projetos digitais.

Carreira em ascensão: Digital Manager no metaverso

Esse profissional é fundamental para o processo de implementação do metaverso nas empresas. Ou seja, ele é responsável por definir como será a experiência do usuário final no Metaverso, bem como definir os tipos de produtos que serão criados e a estratégia de monetização dessas iniciativas.

O Digital Manager não é o executor operacional, mas sim o responsável por coordenar um time. Por isso, as suas habilidades comportamentais são muito mais importantes que as suas habilidades técnicas.

Não é só tecnologia, mas ela é fundamental

Mesmo que não seja essencial ter experiência com TI, o profissional que deseja trabalhar com metaverso - e aproveitar todos os benefícios da área - precisará se especializar minimamente no assunto. Ou seja, entender como a tecnologia funciona, como adaptá-la a sua realidade e como lucrar com isso.

Segundo Sebastian Brauer, Diretor de Metaverso da Crate & Barrel, apesar de sua rotina estar 80% do tempo ligada a assuntos não relacionados a metaverso, ele passa pelo menos 20% do seu tempo pensando em estratégias específicas para a tecnologia, que exigem um entendimento básico de muitos conceitos da área de TI.

Como dar os primeiros passos rumo à uma Carreira no Metaverso?

