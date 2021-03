Censo 2021: inscrições para 22 mil vagas terminam nesta segunda

Parte das vagas do concurso do IBGE para o Censo 2021 terá suas inscrições encerradas nesta segunda-feira.

O concurso oferece 181.898 vagas para recenseador, 16.959 para agente censitário supervisor e 5.450 para agente censitário municipal em 5.297 municípios do país, quase a totalidade de municípios do país.

As inscrições para agente censitário supervisor e agente censitário municipal terminam nesta segunda, mas para recenseador podem ser realizadas até 19 de março.

Para concorrer a recenseador, candidato deve ter nível fundamental completo, e ensino médio concluído para agente censitário supervisor e agente censitário municipal.

Os salários são de 2.100 reais para os agentes municipais e 1.700 reais para os supervisores. Já os recenseadores recebem por produtividade.

No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa de inscrição varia de 25,77 a 39,49 reais e poderá ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses para a função de recenseador e de cinco meses para as outras.

Veja mais detalhes e o edital neste link.

Recenseadores

Segundo o IBGE, o recenseador terá simulador para estimar remuneração. Eles são os profissionais que visitarão todos os domicílios do país, entrevistando seus moradores.

Eles serão remunerados por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados.

No site do Censo 2021 haverá um simulador em que os candidatos poderão estimar a remuneração a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censitário nas diferentes localidades do país. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais.

Distribuição de vagas

As vagas são distribuídas em 3.929 municípios do país para agente censitário. Veja a distribuição para agente censitário municipal e agente censitário supervisor:

Para recenseador, elas estão em 5.297 cidades.