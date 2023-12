Celebrando Compromisso e Sustentabilidade: Formatura do Programa Liderar e Viver ESG no Sebrae

O Salão Nobre do Sebrae foi palco de um dia memorável, marcada pela formatura do Programa Liderar e Viver ESG, uma iniciativa que reafirma o compromisso da instituição com os princípios de Environmental, Social and Governance (ESG). Coordenado por Renata Faber, Diretora de ESG da Exame, o programa consistiu em quatro módulos intensivos, proporcionando uma jornada enriquecedora para os participantes.

“A imersão no universo do ESG tem sido uma jornada transformadora e, quanto mais a gente aprende, mais queremos mergulhar na pauta. Enquanto Comitê ESG, agradecemos à Exame por possibilitar a primeira de muitas oportunidades para aprofundarmos o nosso entendimento no tema, e esperamos que essa parceria esteja só no início. O nosso grupo, alinhado ao propósito de promover o protagonismo dos pequenos negócios no desenvolvimento sustentável do Brasil, celebra conquistas significativas nos seus primeiros meses de existência e está se preparando para todos os desafios e oportunidades de 2024. O Comitê, orientado pelo compromisso com o meio ambiente, diversidade, equidade, e boas práticas de gestão e governança, reafirma sua dedicação à construção de um futuro da instituição mais sustentável e inclusivo” inspira a Coordenadora do Comitê de ESG, Marina Parada.

A jornada de desenvolvimento inicia destacando a importância do ESG no cenário empresarial contemporâneo, ressaltando como a abordagem holística desses princípios se tornou fundamental para o sucesso sustentável das organizações. O Sebrae, ao investir nesse programa, demonstra um compromisso sólido com a integração de práticas responsáveis em suas operações. Os demais módulos seguiram cada um dos pilares Environmental, Social and Governance (ESG) , com destaque ao pilar de Social, focado em Diversidade & Inclusão.

A formatura não apenas celebra o conhecimento adquirido, mas também destaca o papel dos participantes do Comitê como líderes no fomento de uma cultura organizacional comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social.

“Queremos explorar e dar especial atenção a cada “letrinha” da sigla ESG! Entender seus aspectos conceituais e sua aplicação na prática, de forma a desenvolver nos nossos colaboradores e nos nossos clientes habilidades práticas para lidar com os desafios impostos em um momento em que o mundo inteiro se preocupa com a sobrevivência do Planeta e das pessoas. E não podemos e nem queremos fazer isto com base no senso comum. Precisamos nos qualificarmos para trabalharmos com sinceridade para a construção de um mundo melhor e mais responsável com nossos recursos naturais e humanos”, reforça a Diretora do Sebrae Nacional, Margarete Coelho.

Foco na Diversidade & Inclusão

O módulo de Diversidade & Inclusão contou com a especialista da Exame Marina Felippe, trazendo referências e conceitos. Renata Malheiros, reforçou na aula, a importância de trazer a Diversidade & Inclusão nas tomadas de decisões, fazendo uma contribuição para aquela frase “Diversidade é convidar para a festa. Inclusão é chamar para dançar” de Vernô Meyers, acrescentando que devemos ter diversidade na organização da festa.

O módulo trouxe também um momento de inspiração e case de empresas de mercado.

Da teoria à prática, do síncrono ao assíncrono

O Programa não ficou só na teoria. Entre os módulos do Comitê do Sebrae estabeleceu os desafios do Sebrae para cada um dos pilares e desenhou soluções para cada um deles.

Os participantes fizeram os cursos em streaming da trilha de ESG e Diversidade e Inclusão na plataforma da Exame Corporate Education, a Witseed, de forma assíncrona.

A formatura não é apenas um marco, mas sim um ponto de partida para uma transformação duradoura nas práticas e mentalidades, consolidando o Sebrae como referência em liderança consciente e responsável no cenário empresarial brasileiro.

Incentivo de Aprendizagem ao longo da jornada

Para engajamento dos colaboradores do Comitê, foram criadas arquiteturas que possibilitaram conexões e trocas entre os alunos. Além disso, houve um critério de ranking para as pessoas que compartilharam seus conhecimentos no Línkedin, participaram de todos os módulos e fizeram os conteúdos do streaming.

A primeira colocada na gameficação proposta pelo Programa Liderar e Viver ESG foi Leonora Minutti, que conta como faz para manter a aprendizagem como prioridade: "Como a agenda do dia a dia é incompatível com outras atividades que demandam maior tempo de dedicação, reservo os finais de semana para estudar. O formato e metodologia propostos pela Exame foram fundamentais para que eu conseguisse fazer este curso. Por ser remoto e assíncrono me permitiram assistir as aulas no meu tempo. São aulas curtas, objetivas e práticas, o que torna o curso bastante atrativo e aplicável no ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, fundamenta os conceitos numa linha histórica, imprescindível para que possamos compreender os tempos e movimentos atuais."

E sobre o Programa, Leonora reforça: "A formação ESG foi uma oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre os fatores ambientais, sociais e de governança que impactam o desempenho e a sustentabilidade do negócio do Sebrae." Ela destaca seus principais aprendizados:

1. A compreensão do conceito de ESG e sua evolução histórica, bem como os principais marcos regulatórios, normativos e de mercado que orientam essa agenda.

2. A identificação dos riscos e oportunidades relacionados ao ESG para o Sebrae, de forma que possamos mitigá-los e aproveitá-las.

3. O conhecimento de melhores práticas do mercado

4. A aplicação de ferramentas e metodologias para avaliar, monitorar e reportar o desempenho ESG da Sebrae, de forma transparente e consistente com os padrões internacionais.

5. A integração do ESG na estratégia, na cultura e nos processos da empresa, alinhando-o ao propósito, à visão de futuro e às expectativas das partes interessadas.

Através destes pontos, Leonora acredita que poderá "Apoiar o Sebrae, na revisão e na supervisão de políticas e das metas ESG da empresa, bem como na avaliação dos seus resultados e impactos; assessorar na análise dos cenários e tendências ESG, bem como na identificação de novos desafios e oportunidades para o Sebrae; promover o engajamento e a capacitação da Diretoria e das pessoas colaboradoras sobre os temas ESG, estimulando uma cultura de responsabilidade e inovação, além de conseguir estabelecer um diálogo aberto e construtivo com as partes interessadas, sobretudo o público interno, sobre os assuntos ESG, buscando entender suas demandas, expectativas e percepções, e comunicando as ações e os resultados da empresa de forma clara e efetiva."