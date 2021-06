Carreiras de sucesso: especialistas ensinam como se preparar para o futuro

O mercado de trabalho é muito dinâmico e, cada vez mais, as empresas procuram por profissionais capacitados e com boas experiências. É difícil saber qual será o seu cargo daqui cinco ou 10 anos, mas é possível se capacitar para chegar em seus objetivos profissionais e, consequentemente, pessoais.

Com o mundo em constantes mudanças diariamente, as profissões também passam por transformações. Muitas, inclusive, têm surgido como "profissões do futuro". Mas quais seriam elas, afinal? E como se preparar para elas?

As profissões ligadas à sustentabilidade, mercado financeiro e Data Science estão cada vez mais em pauta. Por isso, começar agora a se especializar em alguma delas pode representar um grande diferencial no futuro. Pensando nisso, a EXAME Academy, braço de educação digital da EXAME, realiza o "Encontros Academy" sobre profissões do futuro.

Ao longo do mês de julho, uma vez por semana, sempre às 19h, acontecerão lives com profissionais renomados do mercado e autoridades em seus ramos de atuação. Nos bate-papos ao vivo, os convidados especiais falarão sobre a importância do aprendizado contínuo, desenvolvimento de carreira, entre outros temas. Veja, a seguir, mais detalhes sobre elas.

Profissões do futuro

No dia 6 de julho, o tema será "Gestão e Finanças". O bate-papo abordará as melhores e mais atuais práticas de gestão de mercado. Os convidados especiais serão Tallis Gomes, da G4 Startups, e Fabrizio Gueratto, especialista em investimentos do E-Investidor. Juntos aos speakers da EXAME, os convidados debaterão as demandas e necessidades do mercado e como se preparar desde já pode te colocar em uma posição mais favorável em relação aos demais profissionais.

Já no dia 13 de julho, a doutora Patrícia Peck, Professora e coordenadora da pós-graduação em Gestão da Inovação e Direito Digital da FIA, baterá um papo sobre Data Science, abordando as novas oportunidades do mercado digital, as necessidades para o futuro profissional da área, e como se adequar às crescentes demandas do setor de tecnologia. Serão abordadas também questões sobre a aceleração da transformação digital.

Para falar sobre ESG, a especialista Renata Faber explicará em uma das lives a importância e a urgência de aderir a boas práticas sociais, ambientais e de governança para as empresas e o mercado do futuro. No dia 19 de julho, ela traçará também um panorama sobre como deve se comportar o profissional desta área para ter destaque no mercado de trabalho.

O último painel, marcado para 26 de julho, reunirá diversos convidados. Bruno Lima, head do BTG Pactual digital Equity Research, Edgard Cornacchione, diretor-presidente da FIPECAFI, Thiago Duarte, sócio do BTG Pactual, e Ricardo Franca, sócio da Investment One Partners, debaterão sobre valuation, uma técnica que consiste na avaliação do valor de uma determinada empresa (ativo). Os especialistas darão dicas sobre como obter sucesso profissional e ter uma carreira sólida neste setor, que tem crescido e necessita de profissionais qualificados.

