Carreiras quentes: veja as profissões que devem liderar as contratações em 2025

O mercado de trabalho no Brasil em 2025 apresenta perspectivas promissoras, de acordo com o Guia Salarial da Robert Half. Em sua 17ª edição, o estudo aponta que 44% das empresas planejam abrir vagas permanentes no próximo ano, enquanto 32% preveem ampliar contratações temporárias para projetos de até seis meses.

Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half para a América do Sul, observa que o Brasil atravessa um momento peculiar no mercado de trabalho. “Com taxas de desemprego em níveis historicamente baixos, somadas à escassez de talentos qualificados e um sentimento de insegurança generalizado, o recrutamento especializado se torna uma ação estratégica. Já observamos um incremento significativo no salário-base, entre 20% e 30%, em propostas de mudança de emprego”, afirma.

Setores em alta impulsionam novas contratações

O agronegócio, tradicional motor da economia brasileira, mantém sua relevância e será um dos destaques de 2025, segundo o guia. O setor de óleo e gás, em plena expansão, também se posiciona como estratégico, impulsionado pela alta demanda global e investimentos em novas tecnologias.

O mercado de infraestrutura segue a mesma tendência. Recentes concessões e leilões no país vêm injetando recursos na economia, criando um ambiente favorável para contratações e projetos de grande porte. Outros setores promissores incluem saúde e equipamentos médicos, além do segmento de atacarejo e bens de consumo, que continuam a crescer para atender às mudanças no comportamento do consumidor.

Habilidades em alta e impacto salarial

A escassez de profissionais qualificados tem gerado pressões salariais significativas, particularmente em setores que demandam alta especialização. De acordo com Mantovani, a falta de talentos capacitados, aliada à necessidade de inovação, tem levado empresas a oferecerem aumentos de até 30% para atrair os melhores profissionais.

O Guia Salarial 2025 destaca ainda que, além de conhecimentos técnicos, habilidades comportamentais, como resiliência, adaptabilidade e trabalho em equipe, são cada vez mais valorizadas. Esses atributos se tornam essenciais para enfrentar os desafios de um mercado em constante transformação.

Veja as profissões em alta para 2025

(Fonte: Guia Salarial 2025 da Robert Half/valores em reais)

ENGENHARIA

Segmentos que lideram as contratações: Alimentos e bebidas, Petróleo e gás, Energias renováveis, Bens de consumo;

Alimentos e bebidas, Petróleo e gás, Energias renováveis, Bens de consumo; Áreas com maior demanda: Indústria, Vendas técnicas, Logística, Compras;

Indústria, Vendas técnicas, Logística, Compras; Profissionais mais procurados: Engenheiro(a) de aplicação/vendas, Diretor(a) de operações, Gerente de logística, Gerente de vendas técnicas;

Engenheiro(a) de aplicação/vendas, Diretor(a) de operações, Gerente de logística, Gerente de vendas técnicas; Habilidades técnicas: Mais demandadas: Controle e garantia de qualidade, Gestão de projetos, Análise de dados e big data, Automação e robótica; Mais difíceis de encontrar: Automação e robótica, Simulação e modelagem, Análise de dados e big data, Lean Manufacturing e Six Sigma;

Certificações mais exigidas: CREA, Certificação PMP (Project Manager Professional), Six Sigma, Análise de risco e segurança do trabalho;

CREA, Certificação PMP (Project Manager Professional), Six Sigma, Análise de risco e segurança do trabalho; Habilidades comportamentais: Mais demandadas: Resolução de problemas, Gestão do tempo, Liderança, Pensamento criativo; Mais difíceis de encontrar: Resolução de problemas, Inteligência emocional, Gestão de stakeholders, Liderança; Algumas perspectivas de remuneração para 2025 - valores em reais:

Diretor(a) de Operações: P/M - 22.270 | 28.710 | 35.860; G - 31.410 | 40.680 | 50.720 Gerente de logística (supply chain): P/M - 14.420 | 16.990 | 21.270; G - 16.990 | 21.930 | 27.390 Gerente de vendas técnicas: P/M - 13.180 | 16.990 | 21.270; G - 20.850 | 26.880 | 33.570 Engenheiro de aplicação/vendas: P/M - 7.440 | 9.740 | 12.200; G - 9.520 | 12.360 | 15.390



FINANÇAS E CONTABILIDADE

Segmentos que lideram as contratações: Agronegócios, Indústria química, Saúde e equipamentos médicos, Infraestrutura;

Agronegócios, Indústria química, Saúde e equipamentos médicos, Infraestrutura; Áreas funcionais com maior demanda: Contabilidade, Planejamento e análise financeira (FP&A), Controladoria, Auditoria;

Contabilidade, Planejamento e análise financeira (FP&A), Controladoria, Auditoria; Profissionais mais procurados: Controller, Gerente de planejamento financeiro/controladoria, Coordenador(a) contábil/fiscal, Analista contábil/fiscal;

Controller, Gerente de planejamento financeiro/controladoria, Coordenador(a) contábil/fiscal, Analista contábil/fiscal; Habilidades técnicas: Mais demandadas : Análise financeira, Idiomas, Análise de dados, Ferramentas de inteligência de negócios; Mais difíceis de encontrar: Análise de dados, Idiomas, Ferramentas de inteligência de negócios, Interpretação de normas contábeis/Leis;

Habilidades comportamentais: Mais demandadas: Inteligência emocional, Resolução de problemas, Liderança, Pensamento crítico; Mais difíceis de encontrar: Inteligência emocional, Pensamento crítico, Resolução de problemas, Gestão de stakeholders;



Algumas perspectivas de remuneração para 2025 - valores em reais:

Controller: P/M - 18.310 | 22.500 | 26.000; G - 27.540 | 34.300 | 42.610

Gerente de planejamento financeiro/controladoria: P/M - 17.000 | 20.150 | 23.500; G - 22.650 | 28.650 | 37.500

Coordenador contábil/fiscal: P/M - 12.500 | 14.000 | 16.500; G - 14.740 | 17.200 | 21.500;

Analista Contábil/Fiscal Pleno: P/M - 5.120 | 6.000 | 7.310; G - 6.040 | 7.000 | 7.860

JURÍDICO

Segmentos que lideram as contratações: Agronegócio, Tecnologia, Meios de pagamentos/bancos, Escritórios;

Agronegócio, Tecnologia, Meios de pagamentos/bancos, Escritórios; Ramos do direito com maior demanda: Proteção de dados, Tributário, Contratual, Civil;

Proteção de dados, Tributário, Contratual, Civil; Profissionais mais procurados (em todos os níveis): Advogado(a) Empresarial/Societário/M&A, advogado(a) tributário (consultivo e contencioso), advogado(a) generalista;

Advogado(a) Empresarial/Societário/M&A, advogado(a) tributário (consultivo e contencioso), advogado(a) generalista; Habilidades técnicas: Mais demandadas: Idiomas, Conhecimento de finanças, Habilidades de negociação, Redação de contratos; Mais difíceis de encontrar: Inglês fluente, Conhecimento de finanças, Redação jurídica, Habilidades de negociação;

Certificações mais exigidas: LLM, OAB, Compliance/proteção de dados, Graduação em contabilidade (tributário);

LLM, OAB, Compliance/proteção de dados, Graduação em contabilidade (tributário); Habilidades comportamentais: Mais demandadas: Resolução de problemas, Gestão de mudanças, Pensamento criativo, Pensamento crítico; Mais difíceis de encontrar: Inteligência emocional Pensamento crítico, Gestão de stakeholders, Liderança; Algumas perspectivas de remuneração para 2025 - valores em reais: Advogado(a) empresarial/societário/M&A SR: P - 13.840 | 16.800 | 20.260; M -14.510 | 17.700 | 21.370; G - 14.550 | 17.700 | 21.370 Advogado(a) Sênior (empresas): P - 8.610 | 10.500 | 12.650; M - 9.450 | 11.500 | 13.900; G - 10.260 | 12.500 | 15.100 Advogado(a) Contencioso Tributário PL: P - 8.610 | 10.500 | 12.650; M - 9.010 | 11.000 | 13.250; G - 9.020 | 11.000 | 13.280 Advogado(a) Consultivo Tributário JR: P - 6.100 | 7.500 | 9.000; M - 6.560 | 8.000 | 9.650; G - 6.500 | 8.000 | 9.600



MERCADO FINANCEIRO

Segmentos que lideram as contratações: Bancos de investimentos, Meios de pagamentos, Fintechs, Fundos de private equity;

Bancos de investimentos, Meios de pagamentos, Fintechs, Fundos de private equity; Áreas funcionais com maior demanda: Comercial, Compliance/auditoria/controles internos, Crédito e risco, Fusões e aquisições

Comercial, Compliance/auditoria/controles internos, Crédito e risco, Fusões e aquisições Profissionais mais procurados : Associate de fusões e aquisições, Vice-presidente/gerente de crédito e risco, Associate de compliance/auditoria/controles internos, Diretor(a) de finanças;

: Associate de fusões e aquisições, Vice-presidente/gerente de crédito e risco, Associate de compliance/auditoria/controles internos, Diretor(a) de finanças; Habilidades técnicas mais demandadas: Gestão de riscos financeiros, Finanças corporativas, Regulamentação financeira, Idiomas;

Gestão de riscos financeiros, Finanças corporativas, Regulamentação financeira, Idiomas; Certificações mais exigidas: CFP, CFA, CGA, ESG;

CFP, CFA, CGA, ESG; Habilidades comportamentais em alta: Inteligência emocional, Pensamento crítico, Gestão de stakeholders, Comunicação; Algumas perspectivas de remuneração para 2025 - valores em reais:

Diretor de finanças: 28.340 | 35.100 | 43.310 Vice-presidente/Gerente de Crédito e Risco: 25.160 | 31.200 | 38.480 Associate de fusões e aquisições: 22.300 | 27.760 | 34.210 Associate de compliance/auditoria/controles internos: 15.750 | 19.570 | 24.150

RECURSOS HUMANOS

Segmentos que lideram as contratações: Infraestrutura, Bens de consumo, Agronegócios, Atacado e varejo;

Infraestrutura, Bens de consumo, Agronegócios, Atacado e varejo; Subsistemas com maior demanda: Treinamento e desenvolvimento, Gestão de desempenho, Gestão de clima organizacional, Atração e seleção

Treinamento e desenvolvimento, Gestão de desempenho, Gestão de clima organizacional, Atração e seleção Profissionais mais procurados : Gerente de RH generalista, Gerente de DHO, Coordenador(a) de payroll, Especialista Business Partner;

: Gerente de RH generalista, Gerente de DHO, Coordenador(a) de payroll, Especialista Business Partner; Habilidades técnicas mais demandadas: Gestão de desempenho, Gestão de clima organizacional, Idiomas, Desenvolvimento de liderança;

Gestão de desempenho, Gestão de clima organizacional, Idiomas, Desenvolvimento de liderança; Habilidades comportamentais em alta: Comunicação, Liderança, Resolução de problemas, Inteligência emocional;Algumas perspectivas de remuneração para 2024 - valores em reais:

Gerente de DHO: P/M - 20.370 | 23.600 | 26.610; G - 24.420 | 29.000 | 32.740;

Gerente de RH generalista: P/M - 19.760 | 23.400 | 26.310; G - 24.330 | 29.000 | 32.720

Coordenador(a) de payroll: P/M - 10.920 | 13.000 | 14.040; G - 13.650 | 16.100 | 18.030

Business Partner: P/M - 10.970 | 12.900 | 14.660; G - 13.680 | 16.100 | 18.090

SEGUROS

Segmentos que lideram as contratações: Seguradoras de grandes riscos, Operadoras de saúde, Resseguradoras, Corretoras;

Seguradoras de grandes riscos, Operadoras de saúde, Resseguradoras, Corretoras; Áreas funcionais com maior demanda: Atuarial, Comercial, Crédito e risco, Subscrição/técnico;

Atuarial, Comercial, Crédito e risco, Subscrição/técnico; Profissionais mais procurados : Diretor(a) financeiro(a), Gerente de subscrição, Executivo(a) de contas, Gerente atuarial;

: Diretor(a) financeiro(a), Gerente de subscrição, Executivo(a) de contas, Gerente atuarial; Habilidades técnicas mais demandadas: Subscrição de seguros, Avaliação atuarial, Conhecimento em regulamentação, Análise de dados;

Subscrição de seguros, Avaliação atuarial, Conhecimento em regulamentação, Análise de dados; Certificações mais exigidas: SUSEP, MIBA;

SUSEP, MIBA; Habilidades comportamentais em alta: Comunicação, Gestão de stakeholders, Pensamento crítico, Adaptabilidade; Algumas perspectivas de remuneração para 2025 - valores em reais:

Diretor Financeiro: 39.450 | 52.840 | 59.270 Gerente de Subscrição: 16.120 | 21.630 | 24.280 Gerente Atuarial: 15.540 | 20.900 | 23.400 Executivo de Contas: 9.780 | 13.280 | 14.830

TECNOLOGIA

Segmentos que lideram as contratações: Tecnologia, Bancos, Startups em geral, Atacado e varejo;

Tecnologia, Bancos, Startups em geral, Atacado e varejo; Áreas funcionais com maior demanda: Inteligência artificial/Automação/Aprendizado de máquina, Serviços de TI/Suporte/Operações, Desenvolvimento web/E-commerce, Redes;

Inteligência artificial/Automação/Aprendizado de máquina, Serviços de TI/Suporte/Operações, Desenvolvimento web/E-commerce, Redes; Profissionais mais procurados : Gerente de TI (generalista), Desenvolvedor(a) Back-end, Coordenador(a) de segurança da informação, Gerente de projetos;

: Gerente de TI (generalista), Desenvolvedor(a) Back-end, Coordenador(a) de segurança da informação, Gerente de projetos; Habilidades técnicas: Mais demandadas: Inteligência artificial/Automação/Aprendizado de máquina, Linguagens de programação/Desenvolvimento web, Nuvem, Tecnologia imersiva; Mais difíceis de encontrar: Inteligência artificial/Automação/Aprendizado de máquina, Blockchain, Tecnologia imersiva, DevOps e DevSecOps;

Certificações mais exigidas: CCNP, AWS, CompTIA, Cobit;

CCNP, AWS, CompTIA, Cobit; Habilidades comportamentais: Mais demandadas: Liderança, Inteligência emocional, Pensamento criativo, Pensamento crítico; Mais difíceis de encontrar: Inteligência emocional, Pensamento criativo, Resolução de problemas, Liderança;



Algumas perspectivas de remuneração em 2025 - valores em reais:

Gerente de TI Generalista: 20.400 | 26.500 | 34.200

Coordenador(a) de Segurança da Informação: 17.350 | 20.000 | 23.750

Gerente de projetos: 13.800 | 18.000 | 23.200

Desenvolvedor(a) Back-End Pleno: 9.200 | 12.000 | 15.450

VENDAS E MARKETING

Segmentos que lideram as contratações: Bens de consumo, Alimentos e bebidas; Máquinas e Equipamentos, Atacado e Varejo;

Bens de consumo, Alimentos e bebidas; Máquinas e Equipamentos, Atacado e Varejo; Áreas funcionais com maior demanda: Vendas externas, Desenvolvimento de negócios, Marketing de vendas, Prospecção e geração de leads;

Vendas externas, Desenvolvimento de negócios, Marketing de vendas, Prospecção e geração de leads; Profissionais mais procurados : Gerente nacional de vendas, Executivo(a) de contas, Gerente de marketing, Inside sales;

: Gerente nacional de vendas, Executivo(a) de contas, Gerente de marketing, Inside sales; Habilidades técnicas mais demandadas: Análise de dados, prospecção, negociação, gestão de projetos;

Análise de dados, prospecção, negociação, gestão de projetos; Certificações mais exigidas: Google Analytics, Google Ads, Salesforce sales cloud consultant, Marketing Digital;

Google Analytics, Google Ads, Salesforce sales cloud consultant, Marketing Digital; Habilidades comportamentais em alta: adaptabilidade, comunicação, inteligência emocional, resolução de problemas; Algumas perspectivas de remuneração para 2024 - valores em reais: Gerente de Marketing: P/M - 17.510 | 22.040 | 27.030; G - 19.150 | 27.810 | 34.090 Gerente Nacional de Vendas: P/M - 16.480 | 19.770 | 24.200; G - 19.000 | 27.500 | 33.730 Executivo de contas: P/M - 6.740 | 9.680 | 11.940; G - 10.550 | 15.340 | 18.790 Inside sales: P/M - 4.630 | 6.900 | 8.490; G - 5.760 | 8.440 | 10.350

Metodologia - Guia Salarial 2025

O Guia Salarial 2025 da Robert Half utiliza uma abordagem baseada em faixas percentuais para apresentar os salários de diferentes cargos, considerando uma série de fatores relacionados à qualificação e experiência dos profissionais. As faixas salariais são organizadas em três percentis: 25º (profissionais em início de carreira), 50º (representa um nível intermediário, mas não necessariamente a mediana salarial) e 75º (profissionais altamente qualificados com vasta experiência).

Os critérios usados para classificar os profissionais em cada faixa levam em conta:

Experiência: tempo na função e no setor específico.

Complexidade do cargo: grau de responsabilidade e desafios associados.

Características do setor: demandas específicas da indústria em que o profissional atua.

Disponibilidade no mercado: escassez ou abundância de perfis similares.

Habilidades e certificações extras: qualificações que agregam valor ao perfil do profissional.

As faixas salariais são baseadas em análises detalhadas do mercado de trabalho e entrevistas com empresas de tamanho P, M e G, além de dados coletados pela Robert Half ao longo dos últimos anos.

Empresas do tamanho P/M (pequena/média) possuem faturamento de até R$ 500 milhões e G (grande) - acima de R$ 500 milhões.

*Exceção para escritórios na área jurídica: Pequeno porte/boutique (de 1 a 30 advogados). Médio porte (de 30 a 150 advogados). Grande porte (acima de 150 advogados).