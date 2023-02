Carreira Verde: aulas gratuitas mostram como ingressar na área que está transformando o mercado

A ascensão global de um modelo econômico que prioriza a preservação do meio ambiente não é novidade. Em 2021, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial já estimava que aproximadamente 40% dos trabalhadores precisariam ser requalificados para ocupar os “empregos verdes do futuro”. Uma previsão que parece estar se consolidando.

De lá pra cá, a relevância do tema continuou crescendo no mercado e impulsionando o surgimento milhares de postos de trabalho – especialmente quando falamos do Brasil, detentor de uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e que já responde por 10% de todos os empregos verdes no mundo, ocupando a segunda colocação entre os maiores empregadores da indústria de biocombustíveis, solar, hidrelétrica e eólica.

Em contraponto ao aumento das oportunidades no setor, o número de profissionais que ouviu o “alerta” feito pelo Fórum Econômico Mundial em 2021 e buscou a atualização necessária para aproveitá-las ainda é baixo. Em outras palavras: há uma defasagem entre oferta e demanda de profissionais verdes no país.

Para se ter ideia, segundo um levantamento da Robert Half, mais da metade (55%) das empresas brasileiras sofre atualmente com a escassez de especialistas em ESG – profissionais responsáveis por implementar boas práticas ambientais, sociais e de governança dentro das organizações. Um número que se torna ainda mais expressivo em meio ao rápido avanço das mudanças climáticas e consequente pressão da sociedade para que a as companhias se tornem mais sustentáveis e transparentes.

“As empresas e profissionais que mergulharem no universo ESG têm tudo para colher os frutos dessa escolha em breve. Quanto antes e melhor se prepararem, lembrando que o aprendizado e o investimento devem ser contínuos, maiores serão as chances de sucesso”, diz um artigo publicado no site da consultoria.

Janela de oportunidade: a hora é agora

A boa notícia é que ainda dá tempo de se qualificar para surfar a crista da onda verde no país. Recentemente, um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) revelou que a transição para uma economia verde tem potencial para gerar 7,1 milhões empregos no Brasil até 2030.

Isso significa que quem começar a se preparar agora terá grandes chances de conquistar vagas estratégicas (em um mercado conhecido por pagar altos salários) daqui para frente.

Com o objetivo de ajudar a posicionar os brasileiros de forma competitiva neste cenário, a EXAME se juntou ao Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, para o desenvolvimento do MBA em ESG Environmental, Social & Governance – cujo objetivo é preparar profissionais para liderar as áreas de sustentabilidade e governança corporativa no Brasil.

Reconhecido pelo MEC, o curso em nível de pós-graduação é composto por 360 horas de aulas teóricas e práticas com profissionais de mercado e mais de 90 horas de atividades extras.

Neste mês, para que os interessados possam conhecer o conteúdo do curso sem compromisso, as quatro primeiras aulas da formação serão disponibilizadas virtual e gratuitamente a partir desta segunda-feira, 6 de fevereiro (saiba mais aqui).

Série gratuita: Carreira na Economia Verde

Apresentado por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME que já acumula anos de experiência no setor, o treinamento aborda desde os conceitos básicos a respeito da economia verde (e todo o contexto que permitiu que o Brasil se tornasse uma referência no setor) até as oportunidades de emprego existentes na área e dicas para se destacar neste mercado, aliando propósito a boas remunerações.

“Essa tendência já está mudando o mercado, a pergunta é se você quer fazer parte disso ou ficar para trás. Se quer saber como seguir este caminho, te convido para assistir a série”, diz Renata.

Após assistirem aos quatro vídeos, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo.

