Carreira que mais cresce no mercado paga salários acima da média e tem modelo de trabalho flexível

O cenário profissional para carreiras ligadas à inteligência artificial está experimentando um notável crescimento e se consolidando como um dos setores mais promissores do mercado. De acordo com informações do Fórum Econômico Mundial, a expectativa é que a IA seja o segmento que mais irá gerar novas oportunidades de trabalho nos próximos anos.

Além das expectativas otimistas em termos de demanda, o setor de inteligência artificial também se destaca pelos benefícios competitivos, como salários acima da média e modelos mais flexíveis – que permitem o trabalho de qualquer lugar do mundo.

Os benefícios de quem trabalha com IA

Segundo o Guia Salarial 2023 do setor de TI, o salário de profissionais de IA no Brasil pode variar entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão). Os valores vão depender, é claro, da senioridade do cargo, porte da empresa, setor de atuação, nível estratégico da vaga e outros fatores.

O trabalho flexível é outra característica marcante das carreiras em IA. Nesses modelos com mais flexibilidade, comuns para profissionais de tecnologia, os profissionais podem exercer suas funções de qualquer lugar do mundo. Esse formato de trabalho não apenas proporciona maior liberdade, mas também permite uma conciliação mais eficiente entre vida profissional e pessoal.

Dessa forma, a combinação entre um mercado em expansão, salários atrativos e a flexibilidade no trabalho fazem das carreiras em inteligência artificial uma opção cada vez mais procurada por profissionais que buscam não apenas crescimento profissional, mas também um estilo de vida equilibrado e adaptável às demandas modernas.

Como ingressar no mercado de inteligência artificial?

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME