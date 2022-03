Carreira, propósito e futuro do trabalho: conheça as referências no Brasil

Uma carreira em ascensão, cargo compatível com nível de experiência, salários acima do mercado, liderança humanizada e ambientes corporativos mais inclusivos. Esta deve ser a descrição do trabalho dos sonhos para todos aqueles que têm carteira assinada. A realidade, contudo, não é exatamente essa.

Basta navegar por alguns minutos no LinkedIn, por exemplo, para ler casos de colaboradores que se queixam das empresas onde trabalham ou das atividades que exercem. Adicione a isso um extenso número de comentários de outras pessoas que se identificam com a situação retratada.

Mas a menos de um clique de distância, na outra ponta, é possível encontrar perfis de profissionais que lutam pelo oposto. Querem pessoas mais felizes, engajadas, criativas e cientes do lugar que podem e devem ocupar quando e como quiserem dentro das corporações, e empresas mais conscientes, responsáveis e inclusivas.

Considerados influenciadores de carreira, propósito e futuro do trabalho, empreendedores e executivos compõem uma lista de 20 nomes que se destacam em seus segmentos ao compartilharem conteúdo gratuito sobre o mundo do trabalho atual, com dicas relevantes para empoderar cada vez mais pessoas na carreira que desejam trilhar ao longo da vida.

Homens e mulheres, de mais ou menos idade, diversos e plurais trazem informação sobre empreendedorismo, carreira, recolocação, recrutamento, liderança, gestão de pessoas, diversidade, inclusão, maternidade, equidade de gênero, inovação e futuro do trabalho.

Confira abaixo uma amostra desses nomes e a razão pela qual você deve acompanhá-los no dia a dia. A lista completa pode ser acessada neste link.

Tais Targa

Tais Targa é psicóloga, coach de Empregabilidade e Carreira, e especialista em otimização de LinkedIn. Atua como diretora executiva do TTarga, consultoria de recolocação profissional e transição de carreira com metodologia exclusiva, e mais de 20 anos no mercado. A paranaense é ainda fundadora do podcast A Caça Talentos, especializado em carreira, mercado de trabalho, futuro das profissões e desenvolvimento humano. Heavy user das redes sociais, Tais já foi eleita uma das 15 brasileiras que mais influenciaram o LinkedIn em 2016 ao falar sobre emprego, carreira e recolocação.

Felipe Collins

Jornalista de formação, com pós-graduação em Marketing, Felipe Collins é um verdadeiro entusiasta do aprendizado contínuo e futuro do trabalho. À frente da Future Dojo, escola digital criada por Exame e ACE, onde se aprende na prática as habilidades para destravar o crescimento em negócios e carreiras, Felipe acumulou vivências em redações e agências antes de se encontrar no empreendedorismo e venture capital. Além de lecionar nos cursos da casa, é ainda professor na pós-graduação da ESPM, em disciplinas como Métodos Ágeis, Growth Hacking, Mindset Empreendedor e Gestão de Startups. Em seu LinkedIn, educação, empreendedorismo e inovação lideram entre as temáticas mais abordadas pelo executivo.

Monique Evelle

Formada em Humanidades com ênfase em Política e Gestão Cultural, Monique Evelle é uma das fundadoras da Inventivos, plataforma de aprendizagem para o mundo do trabalho. A empreendedora foi considerada um dos talentos mais promissores do Brasil com menos de 30 anos e figura entre os 50 profissionais mais criativos do Brasil. Em parceria com o Nubank, Monique lidera a criação do NuLab Salvador, hub de tecnologia e experiência do cliente, e o Fundo de Investimentos para startups lideradas por empreendedores negros. É autora do livro “Empreendedorismo Feminino: Olhar estratégico sem romantismo”. Nas redes sociais, traz suas percepções sobre criatividade, inovação, empreendedorismo e diversidade.

Alexandre Pellaes

Alexandre Pellaes é fascinado pelo desafio de apoiar pessoas e organizações a conquistarem uma relação mais saudável e produtiva, com propósito e sentido. Professor, pesquisador e palestrante, tem expertise em modelos de gestão compartilhada, gestão estratégica de resultados, modelos flexíveis de gestão de pessoas, estruturas hierárquicas e formas de reconhecimento de equipes.

Divide conhecimento sobre felicidade e propósito no trabalho, com o objetivo de ajudar as pessoas a serem felizes em suas atividades profissionais e identificarem a importância de suas carreiras no contexto de seus propósitos de vida.

Tatiana Pimenta

Uma engenheira civil que se aventurou nos negócios para promover saúde mental a todos. Tatiana Pimenta, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é a responsável pela criação da Vittude, plataforma que conecta psicólogos e pacientes, fomentando saúde e bem-estar, e tornando a terapia mais acessível e democrática.

Palestrante e idealizadora do podcast Terapeutizados, Tatiana tem especialização em ciência da felicidade e aplicações da psicologia positiva para ambientes de trabalho. A executiva, adepta à terapia há nove anos e maratonista amadora, já foi premiada pela Cartier Women 's Initiative. No LinkedIn, produz conteúdo sobre saúde mental, bem-estar, liderança e empreendedorismo.

Luiz Gaziri

Professor, palestrante e consultor, Luiz Gaziri impulsiona hoje o desenvolvimento de pessoas e empresas a partir de conteúdos 100% baseados em comprovações científicas – sem, segundo ele, achismos, intuições e outras ferramentas perigosas.

É autor dos livros “A Incrível Ciência das Vendas”, “A Ciência da Felicidade” e “Os Sete Princípios da Felicidade”. Tem como missão tornar a ciência acessível para que pessoas e organizações tomem melhores decisões e evitem erros custosos. Costuma trazer discussões sobre empreendedorismo e felicidade.

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Future Dojo