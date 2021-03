Carreira: você já pensou em ser um planejador financeiro?

A profissão de planejador financeiro é recente, tem apenas cerca de 50 anos de história. Ela surgiu na década de 70, nos Estados Unidos. No Brasil, ela é ainda mais recente, devido ao nosso histórico econômico. Antes da década de 90, com a hiperinflação, era muito difícil ter um planejamento de longo prazo. Eram raros os profissionais do mercado que se arriscavam na área. Foi só com o controle da inflação que o brasileiro começou a ter um maior poder sobre suas finanças e, com isso, cada vez mais vem procurando ajuda especializada para traçar o seu plano financeiro.

Com o aumento de profissionais atuando na área, cresceu também a demanda pela Certificação CFP no mundo. A Certificação CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional de distinção, de caráter não obrigatório, que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal.

No Brasil, atualmente, são cerca de 5 mil os profissionais certificados, de acordo com a Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros). Até o início de 2020, haviam cerca de 190.000 profissionais certificados pelo mundo, um aumento de 23% desde 2013, de acordo com a FPSB (Financial Planning Standards Board Ltd.).

Mas que profissão é esta? De acordo com a CFP Magazine, a carreira oferece um amplo campo de atuação e muita oportunidade de crescimento profissional. É o que tem acontecido em outros países como, por exemplo, nos Estados Unidos, que atualmente conta com mais de 86 mil planejadores financeiros.

O Brasil, atualmente, está na 10º posição no ranking mundial de planejadores financeiros com a certificação CFP (Certified Financial Planner). Os dados são da própria FPSB, entidade que reúne todas as instituições no mundo que têm o direito de conceder o título.

Os certificados aumentam as chances de recolocação profissional e progressão de carreira. Embora não se trate de uma certificação obrigatória, para a Gerente de Recrutamento da Robert Half, Ana Carla Guimarães, a certificação “Pode impactar, sim, principalmente para as vagas na área de Private Bank das instituições, que enxergam o CFP como um requisito.”

Conheça o curso preparatório para o CFP da EXAME Academy. O acesso ao material é garantido até a sua aprovação!

Para esclarecer as dúvidas dos interessados em se tornarem planejadores financeiros, e, quem sabe, abrir novos horizontes na carreira, a EXAME Academy irá promover um debate hoje, às 19h00 no Linkedin da EXAME, com duas profissionais certificadas. As convidadas são Anna Carolina Campos, Financial Planner e Executive Director e Carolina Chao, Wealth Planner, ambas do BTG Pactual. A conversa será mediada por Gabriela Lima, Gerente de Produto da EXAME Academy, o braço de educação digital da EXAME.