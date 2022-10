Carreira no agronegócio: BRF abre vagas de estágio no setor agropecuário; se inscreva

Estudantes universitários que gostariam de uma oportunidade para começar a carreira no setor do agronegócio devem ficar de olho na BRF. A fabricante de alimentos brasileira está com inscrições abertas para seu programa de estágio, voltado para as áreas de agropecuária e manutenção.

Os interessados devem estar matriculados no último semestre de graduação dos cursos de medicina veterinária, zootecnia e agronomia para o estágio em agropecuária.

Já para o estágio em manutenção, deverão estar matriculados no último ou penúltimo semestre de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de controle e automação.

Segundo a BRF, os programas são pensados para acelerar o desenvolvimento dos estagiários para que esses possam assumir posições de liderança dentro da companhia nos próximos anos.

O processo seletivo deste ano será 100% online e permite a inscrição de estudantes de qualquer lugar do Brasil. Além de provas de raciocínio lógico e desafios envolvendo resolução de cases de negócio, o candidato também passará por uma análise de competências comportamentais.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar o site oficial de contratação da BRF e se aplicar na vaga que desejar. O candidato também consegue visualizar em um mapa a distribuição de vagas pelos estados do Brasil.

No caso das vagas de estágios, há oportunidades em todos os estados da Região Sul, além dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

As inscrições vão até o dia 31 de outubro. Após a etapa de inscrições, o processo seguirá com testes online, dinâmica de grupo, painel virtual, entrevistas online e uma etapa final. O início das atividades será em janeiro de 2023.

