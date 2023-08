Carreira na economia verde: série gratuita prepara profissionais para trabalhar com ESG

De olho na crescente relevância da economia verde para o mercado de trabalho – e reforçando seu compromisso com a democratização da informação, a EXAME promove, entre os dias X e X, uma série de encontros sobre o tema com a Renata Faber, especialista no assunto que já acumula anos de experiência no setor.

Apresentado ao longo de quatro episódios, o conteúdo tem como principal objetivo mostrar a profissionais de diferentes área de formação como aproveitar a ascensão do ESG (e, consequentemente, dos chamados “empregos verdes”) para crescer na carreira aliando propósito a bons salários em um dos setores mais aquecidos do mercado.

“Empresas de todos os tamanhos e setores estão buscando se adequar cada vez mais às questões de sustentabilidade. Mas, para isso, é necessário ter profissionais qualificados na área para conduzir as estratégias. Então, que tal ser você o profissional que vai liderar essa transformação?”, provoca um dos vídeos de divulgação do projeto.

Revolução verde

Dados divulgados pela empresa de tecnologia SAP ajudam a entender a dimensão da revolução que a economia verde está criando no mercado. Segundo um estudo divulgado recentemente pela empresa, o número de companhias latino-americanas que implementaram estratégias relacionadas às pautas ESG em suas operações chegou a 69% no ano passado, ante 46% no ano anterior. O resultado? Um verdadeiro “boom” na oferta de empregos na área.

De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, a expectativa é que cerca de 15 milhões de empregos sejam criados na América Latina até 2030 em decorrência desse movimento – sendo 7,1 milhões apenas no Brasil. Mas as empresas precisarão enfrentar um grande desafio ao longo dessas contratações: a falta de profissionais qualificados disponíveis no mercado.

“Seis em cada dez trabalhadores precisarão de treinamento antes de 2027, mas apenas metade dos funcionários têm acesso a oportunidades de treinamento adequadas atualmente [...] Por exemplo, embora haja um crescimento contínuo de empregos verdes nos últimos quatro anos, a requalificação e o aprimoramento de habilidades verdes não estão acompanhando esse ritmo”, alertou o Fórum Econômico Mundial em um relatório sobre o futuro do trabalho, divulgado em maio.

Foi justamente com o objetivo de ajudar a diminuir essa lacuna que a EXAME desenvolveu a série Carreira na Economia Verde, que estreia na próxima segunda-feira-, 21 de agosto. Para acompanhar o conteúdo gratuitamente, os interessados devem realizar suas inscrições diretamente no site projeto.

