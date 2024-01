Carreira flexível? Esta profissão permite o trabalho de qualquer lugar do mundo; veja qual é

Imagine a liberdade de poder exercer suas funções de uma praia paradisíaca, de um café movimentado ou da tranquilidade do seu lar. Para aqueles que possuem uma carreira em inteligência artificial, essa é uma realidade possível – e bastante rentável.

O mercado de tecnologia sempre foi conhecido pelo seu dinamismo e, após a pandemia e com o avanço da IA, as novas posições do setor passaram a oferecer benefícios além da flexibilidade geográfica.

IA: uma carreira flexível (para além do trabalho remoto!)

Abaixo, elencamos quatro das vantagens mais valiosas para profissionais de IA.

1. Flexibilidade para escolher o setor que mais combina com você

Não é segredo que a IA está em pleno crescimento e expandindo sua presença nos mais diferentes setores do mercado. Por isso, não é raro que especialistas em IA encontrem posições nas áreas de finanças, saúde, educação, entretenimento e muitos outros. Essa expansão é bastante positiva e vista com bons olhos por especialistas, que garantem que isso aumenta as oportunidades profissionais em diferentes áreas para quem domina a inteligência artificial.

2. Possibilidade de ser o dono do seu próprio negócio

Uma carreira em inteligência artificial permite aos profissionais explorarem caminhos empreendedores. É possível oferecer serviços de consultoria para empresas que buscam implementar soluções baseadas em inteligência artificial, por exemplo, ou criar produtos inovadores, como assistentes virtuais, chatbots, entre outros.

3. Equilíbrio entre vida profissional e pessoal

Trabalhar com inteligência artificial pode, em alguns casos, facilitar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mas isso depende de vários fatores, incluindo o tipo de trabalho, o ambiente de trabalho e a abordagem pessoal do profissional.

Um fator que ajuda bastante nesse equilíbrio é o trabalho remoto e a flexibilidade de horários. Muitos profissionais de IA podem ajustar seus horários de trabalho de acordo com suas preferências. A natureza digital da IA que permite o trabalho remoto também ajuda. Essa flexibilidade pode eliminar a necessidade de deslocamentos, economizando tempo e proporcionando mais liberdade para conciliar compromissos pessoais.

4. Possibilidade deensinar IA para quem tem interesse

Alguns profissionais de IA escolhem se envolver em atividades educacionais, ministrando cursos online, treinamentos ou workshops. Essa abordagem permite que compartilhem conhecimento, expandam sua rede e tenham flexibilidade na gestão do próprio tempo.

Esse é o caso, por exemplo, da CTO da EXAME, Izabela Anholett, que lidera projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de Inteligência Artificial nas rotinas da empresa. Entre os dias 15 e 23 de janeiro, ela apresentará a série gratuita Inteligência Artificial: Carreira do Futuro, que vai mostrar como começar uma carreira em IA. Para acompanhar, basta clicar aqui e fazer a sua inscrição.

