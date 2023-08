Especialista em IA lidera o ranking de vagas para os próximos anos; esteja preparado

Estamos vivendo um momento empolgante com os avanços da inteligência artificial. Por um lado, demasiado otimismo com todas as possibilidades de otimização e progresso da tecnologia, por outro, o receio de atividades operacionais e repetitivas não terem mais espaço.

Em um estudo recente conduzido pela 3M, 53% dos respondentes expressaram grande preocupação com os impactos da IA no emprego e na desigualdade. Dados do Institute for Business Value (IBM) estimam que "40% dos trabalhadores devem aprender habilidades de IA ou serão substituídos". No entanto, especialistas indicam que não há motivos para temer a IA, uma vez que as pessoas não serão substituídas por ela, mas sim por quem souber usá-la bem.

Conteúdo gratuito: aprenda com Izabela Anholett, CTO da EXAME, como usar as ferramentas de inteligência artificial para se tornar um profissional requisitado pelo mercado

Entendendo que o que diferencia humanos de máquinas é a capacidade de interação, o pensamento crítico, a criatividade e a imaginação, desenvolver tais habilidades é crucial para se manter ativo e atualizado no mercado de trabalho.

Também é preciso continuar desenvolvendo novas competências para acompanhar a evolução tecnológica no mundo. Afinal, não basta que a tecnologia evolua, as pessoas precisam evoluir com ela.

Não fique para trás: inscreva-se no treinamento online Carreira em Inteligência Artificial e aprenda a dominar as ferramentas de IA para alavancar sua carreira

É hora de se preparar para essa nova era

A inteligência artificial tem se mostrado uma força revolucionária que está transformando a maneira como interagimos com a tecnologia. A cada dia, novas técnicas, algoritmos e abordagens são desenvolvidos, impulsionando a IA a níveis mais avançados e moldando a sociedade e os negócios.

Acompanhar essa transformação deixa de ser um diferencial e se torna cada vez mais uma exigência. Em um espaço de constante evolução, é preciso aprender a aplicar essa tecnologia como solução inovadora para ganho de produtividade, eficiência, precisão e qualidade, além de desenvolver habilidades técnicas para solucionar desafios complexos e criar uma mentalidade de adaptação constante.

Carreira em Inteligência Artificial

Nos próximos cinco anos, mais de 75% das empresas devem incorporar Inteligência Artificial em seus negócios, criando inúmeras oportunidades para quem souber administrar essa tecnologia.

Já podemos observar o crescimento da demanda por esses profissionais no mercado: o Especialista em Inteligência Artificial, por exemplo, lidera o ranking de vagas para os próximos anos, de acordo com dados do Fórum Econômico Mundial.

A boa notícia é que você não precisa ser da área de tecnologia para se tornar um profissional com foco em negócios para liderar a implementação de IA nas empresas.

Descubra as skills mais desejadas para os líderes de projetos com IA

Com o objetivo de desenvolver profissionais cada vez mais qualificados para o mercado de trabalho, a Faculdade EXAME desenvolveu a série Carreira em Inteligência Artificial.

Virtual e totalmente gratuito, o conteúdo será ministrado pela CTO da Exame, Izabela Anholett. Em cada encontro, ela irá compartilhar com os alunos tudo o que aprendeu durante seus 13 anos de atuação na área da tecnologia, e ainda apresentar suas percepções para a formação e desenvolvimento de líderes em projetos com inteligência artificial. Após as quatro aulas, um certificado de participação será disponibilizado para cada aluno. Inscreva-se gratuitamente aqui!

* Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME