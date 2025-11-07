Carreira

Carreira em gestão esportiva: como atuar nos bastidores dos grandes eventos

Por trás do espetáculo, um mercado bilionário busca administradores, estrategistas e inovadores capazes de conectar esporte, negócios e experiência do público.

Mais do que nunca, o esporte exige profissionais com visão ampla, capacidade analítica e formação sólida. E é nesse ponto que a Administração se consolida como a porta de entrada para uma jornada nos bastidores do sucesso esportivo. (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05h08.

Quando o torcedor vibra com um gol, um recorde ou uma medalha, dificilmente imagina o que há por trás de cada segundo do espetáculo. Planejamento logístico, negociação de patrocínios, gestão de equipes e controle orçamentário — tudo isso faz parte da carreira em gestão esportiva, uma área que cresce impulsionada pela profissionalização do setor e pela expansão da chamada economia do entretenimento.

O Ministério do Esporte divulgou dados que indicam que o setor esportivo movimentou R$ 183,4 bilhões no Brasil em 2023, o que equivale a 1,69% do PIB nacional, e não cerca de 2% empregando milhares de profissionais direta e indiretamente. E a carreira em gestão esportiva é o elo que conecta todos esses agentes — clubes, federações, marcas e atletas.

A carreira em gestão esportiva vai muito além do campo ou da arquibancada. Ela envolve planejamento, finanças, marketing, relações institucionais e inovação — tudo o que garante o funcionamento de eventos e organizações esportivas de alto desempenho.

O gestor esportivo atua nos bastidores de clubes, ligas, arenas, empresas patrocinadoras e até startups. É ele quem cria estratégias para atrair torcedores, gerar receita e fortalecer a imagem das marcas envolvidas.

Entre as principais funções estão:

  • Planejamento e execução de eventos esportivos;

  • Gestão de contratos, patrocínios e licenciamento de imagem;

  • Coordenação de equipes multidisciplinares;

  • Monitoramento de indicadores de desempenho e retorno de investimento (ROI);

  • Criação de experiências para fãs e clientes.

Em grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas, a carreira em gestão esportiva se torna ainda mais estratégica — movimentando milhões de pessoas e cifras bilionárias.

O perfil do gestor esportivo moderno é cada vez mais interdisciplinar. Por isso, profissionais com formação em Administração têm se destacado. O curso oferece a base analítica e estratégica necessária para atuar em cargos de gestão, marketing e negócios esportivos.

Durante a graduação, o futuro gestor aprende a:

  • Interpretar dados e métricas de engajamento;

  • Desenvolver planos de marketing esportivo;

  • Estruturar parcerias e patrocínios;

  • Elaborar planejamentos financeiros sustentáveis;

  • Liderar equipes de forma eficiente e colaborativa.

Essas competências formam o alicerce da carreira em gestão esportiva, que exige tanto domínio técnico quanto sensibilidade para lidar com diferentes públicos — atletas, torcedores e investidores.

Com a digitalização, surgem novas oportunidades para quem busca uma carreira em gestão esportiva conectada à inovação. Plataformas de streaming, e-sports, fantasy leagues e NFTs estão transformando a forma como o público se relaciona com o esporte.

Embora o termo “gestão esportiva” soe específico, sua base é essencialmente administrativa. Uma formação sólida em administração oferece o ferramental necessário para entender o esporte como negócio — com receitas, custos, riscos e oportunidades de investimento.

A formação permite que o profissional atue em funções como:

  • Gestor de clubes e academias;

  • Analista de marketing esportivo;

  • Coordenador de eventos;

  • Consultor de patrocínios e branding esportivo;

  • Especialista em negócios digitais e e-sports.

Essa versatilidade faz da carreira em gestão esportiva uma das mais promissoras para quem deseja unir paixão e propósito — administrando marcas que inspiram milhões de pessoas.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.

