Carreira em gestão esportiva: como atuar nos bastidores dos grandes eventos

Mais do que nunca, o esporte exige profissionais com visão ampla, capacidade analítica e formação sólida. E é nesse ponto que a Administração se consolida como a porta de entrada para uma jornada nos bastidores do sucesso esportivo. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05h08.
Quando o torcedor vibra com um gol, um recorde ou uma medalha, dificilmente imagina o que há por trás de cada segundo do espetáculo. Planejamento logístico, negociação de patrocínios, gestão de equipes e controle orçamentário — tudo isso faz parte da carreira em gestão esportiva, uma área que cresce impulsionada pela profissionalização do setor e pela expansão da chamada economia do entretenimento.
O Ministério do Esporte divulgou dados que indicam que o setor esportivo movimentou R$ 183,4 bilhões no Brasil em 2023, o que equivale a 1,69% do PIB nacional, e não cerca de 2% empregando milhares de profissionais direta e indiretamente. E a carreira em gestão esportiva é o elo que conecta todos esses agentes — clubes, federações, marcas e atletas.
A carreira em gestão esportiva vai muito além do campo ou da arquibancada. Ela envolve planejamento, finanças, marketing, relações institucionais e inovação — tudo o que garante o funcionamento de eventos e organizações esportivas de alto desempenho.
O gestor esportivo atua nos bastidores de clubes, ligas, arenas, empresas patrocinadoras e até startups. É ele quem cria estratégias para atrair torcedores, gerar receita e fortalecer a imagem das marcas envolvidas.
Entre as principais funções estão:
Planejamento e execução de eventos esportivos;
Gestão de contratos, patrocínios e licenciamento de imagem;
Coordenação de equipes multidisciplinares;
Monitoramento de indicadores de desempenho e retorno de investimento (ROI);
Criação de experiências para fãs e clientes.
Em grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas, a carreira em gestão esportiva se torna ainda mais estratégica — movimentando milhões de pessoas e cifras bilionárias.
O perfil do gestor esportivo moderno é cada vez mais interdisciplinar. Por isso, profissionais com formação em Administração têm se destacado. O curso oferece a base analítica e estratégica necessária para atuar em cargos de gestão, marketing e negócios esportivos.
Durante a graduação, o futuro gestor aprende a:
Interpretar dados e métricas de engajamento;
Desenvolver planos de marketing esportivo;
Estruturar parcerias e patrocínios;
Elaborar planejamentos financeiros sustentáveis;
Liderar equipes de forma eficiente e colaborativa.
Essas competências formam o alicerce da carreira em gestão esportiva, que exige tanto domínio técnico quanto sensibilidade para lidar com diferentes públicos — atletas, torcedores e investidores.
Com a digitalização, surgem novas oportunidades para quem busca uma carreira em gestão esportiva conectada à inovação. Plataformas de streaming, e-sports, fantasy leagues e NFTs estão transformando a forma como o público se relaciona com o esporte.
Embora o termo “gestão esportiva” soe específico, sua base é essencialmente administrativa. Uma formação sólida em administração oferece o ferramental necessário para entender o esporte como negócio — com receitas, custos, riscos e oportunidades de investimento.
A formação permite que o profissional atue em funções como:
Gestor de clubes e academias;
Analista de marketing esportivo;
Coordenador de eventos;
Consultor de patrocínios e branding esportivo;
Especialista em negócios digitais e e-sports.
Essa versatilidade faz da carreira em gestão esportiva uma das mais promissoras para quem deseja unir paixão e propósito — administrando marcas que inspiram milhões de pessoas.
Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.
O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.
A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.
Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.
Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.