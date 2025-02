Carreira em foco: veja a agenda da semana do programa diário da EXAME + Saint Paul

Em um mercado cada vez mais competitivo e moldado por inovações tecnológicas, manter-se atualizado deixou de ser uma vantagem para se tornar uma necessidade. Em resposta a esse cenário dinâmico, EXAME e Saint Paul lançam o Carreira em Foco, um programa diário que combina insights de especialistas, temas de alta relevância e um formato objetivo para capacitar profissionais e alavancar suas trajetórias.

+ Essa é a sua chance de estar à frente, com insights e estratégias que irão transformar sua trajetória profissional. Clique aqui para não perder nenhum episódio!

Veja a agenda da semana

Segunda-feira (03/02) - Liderança Feminina

Especialista: Simone Penteado

Descrição: Especialista em liderança feminina, com vasta experiência em desenvolvimento de lideranças e empoderamento de mulheres no ambiente corporativo.

Destaque: Descubra como fortalecer a presença feminina em posições de liderança e promover a igualdade de gênero nas organizações.

Terça-feira (04/02) - Internet das Coisas (IoT): O que é e o que esperar

Especialista: Marcos Sanchez

Descrição: Especialista em Internet das Coisas, com experiência em desenvolvimento de soluções IoT e inovação tecnológica.

Destaque: Entenda o conceito de IoT e as tendências futuras que podem transformar o nosso dia a dia.

Quarta-feira (05/02) - Inteligência Artificial para o RH

Especialista: Mila Securato

Descrição: Especialista em Inteligência Artificial aplicada aos Recursos Humanos, com experiência em otimização de processos de recrutamento e gestão de talentos.

Destaque: Explore como a IA está revolucionando o RH, tornando processos mais eficientes e estratégicos.

Quinta-feira (06/02) - O Futuro do Trabalho: Dados 2025

Especialista: Adriano Musssa

Descrição: Especialista em tendências do mercado de trabalho, com foco em análise de dados e projeções futuras.

Destaque: Conheça as previsões para o mercado de trabalho em 2025 e prepare-se para as mudanças que estão por vir.

Sexta-feira (07/02) - Os impactos da Marca Pessoal

Especialista: Suzana Arbex

Descrição: Especialista em branding pessoal, com experiência em estratégias para construção e fortalecimento de marcas pessoais.

Destaque: Descubra como uma marca pessoal bem construída pode influenciar sua carreira e oportunidades profissionais.

Como participar?

'Carreira em Foco’ é transmitido gratuitamente e você pode acompanhar de onde estiver. Inscreva-se agora, ative as notificações e garanta acesso a um conteúdo que pode mudar o rumo da sua carreira.

Você encontra, também, todas as edições passadas do programa na aba "Ao vivo" no Youtube da EXAME.

Uma jornada de aprendizado e transformação. Clique aqui para assistir ao primeiro episódio e dê o primeiro passo para dominar o futuro.