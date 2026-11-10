Carreira em finanças: quais cargos oferecem os maiores salários no mercado brasileiro? (Magnific)
Redatora de Inteligência Artificial, Carreira e Negócios
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13h43.
A área de finanças reúne diferentes caminhos profissionais, desde funções voltadas ao controle contábil até posições estratégicas de planejamento e gestão. Entre os cargos mais procurados estão controller, especialista em FP&A (planejamento e análise financeira) e gerente financeiro.
As remunerações variam conforme o porte da companhia, a experiência do profissional e a complexidade das responsabilidades. Dados do Guia Salarial 2026, da consultoria Robert Half, mostram que algumas dessas posições podem alcançar salários de R$ 35 mil mensais.
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O controller é responsável por acompanhar a saúde financeira da empresa, supervisionar processos contábeis, monitorar indicadores e garantir a qualidade das informações utilizadas pela administração.
Segundo o Guia Salarial 2026 da Robert Half, a remuneração nacional para o cargo em pequenas e médias empresas varia de R$ 18.050 a R$ 25.650. Em companhias de grande porte, a faixa sobe para R$ 25.700 a R$ 39.850.
A diferença está relacionada à complexidade da operação, ao volume de informações financeiras administradas e ao nível de responsabilidade exigido. Em organizações maiores, o profissional também pode participar diretamente de decisões estratégicas e processos de governança.
O profissional de FP&A atua no planejamento financeiro e na análise de resultados. Entre suas atribuições estão elaborar orçamentos, acompanhar despesas, projetar receitas e construir cenários para apoiar decisões empresariais.
Na estrutura de planejamento financeiro e controladoria, os salários também podem alcançar patamares elevados. Para gerentes de planejamento financeiro e controladoria em grandes empresas, a Robert Half projeta remunerações entre R$ 22.450 e R$ 35 mil em 2026.
Nas pequenas e médias empresas, a faixa vai de R$ 17.100 a R$ 26.300.
A função exige conhecimentos de modelagem financeira, análise de dados, orçamento e interpretação de indicadores. A capacidade de transformar informações financeiras em projeções e recomendações também faz parte das atribuições da área.
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O gerente financeiro coordena atividades relacionadas à gestão dos recursos da companhia. Dependendo da estrutura organizacional, pode supervisionar tesouraria, fluxo de caixa, contas a pagar e receber, planejamento financeiro e relacionamento com instituições bancárias.
A remuneração varia de acordo com o escopo da posição e o setor de atuação. Em empresas maiores, o cargo pode envolver gestão de equipes, planejamento de investimentos e participação nas decisões de alocação de capital.
Por isso, a comparação com controller e gerente de FP&A exige atenção às responsabilidades efetivas de cada posição. Os títulos podem representar níveis diferentes de senioridade e abrangência entre empresas.
A experiência profissional e o porte da empresa influenciam a remuneração, mas conhecimentos especializados também ganham importância nas contratações.
No Guia Salarial 2026, a Robert Half aponta que 48% dos gestores de contratação em Finanças e Contabilidade no Brasil estão dispostos a oferecer salários mais altos a profissionais com certificações ou conhecimentos especializados.
Entre as competências valorizadas estão análise financeira e de negócios, modelagem financeira, análise de dados, Excel avançado e aplicações de inteligência artificial generativa.
O desenvolvimento profissional também envolve ampliar a compreensão sobre diferentes áreas da gestão. Conhecimentos em estratégia, liderança, governança e tomada de decisão podem contribuir para a preparação de quem busca posições de maior responsabilidade.
Nesse contexto, cursos de especialização e MBAs são alternativas para aprofundar conhecimentos e desenvolver uma visão mais abrangente dos negócios.
A escolha entre controladoria, FP&A e gestão financeira depende do perfil profissional e dos objetivos de carreira. Comparar as responsabilidades de cada função, acompanhar as faixas salariais e investir no desenvolvimento de competências são etapas importantes para planejar os próximos passos no mercado financeiro.
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