Carreira em ESG: estas são as 5 perguntas mais importantes para quem deseja começar na área

O ESG tem despontado como a nova carreira favorita das empresas e dos profissionais. Além de impactos positivos para o meio ambiente, esse setor pode trazer lucros para as empresas e impulsionar a carreira de muitos profissionais.

No entanto, para estar preparado para as atuais posições – e para as que ainda vão surgir – é preciso se atentar a alguns detalhes. Afinal, esse é um ramo recente e que pode gerar dúvidas em quem está começando. O que faz um especialista em ESG? Quais as habilidades necessárias? Qual o salário? Como se capacitar sobre o tema?

De olho nisso, elencamos a seguir as cinco perguntas mais feitas por quem deseja começar uma carreira em ESG – e as mais importantes também. Confira.

1. O que é ESG?

ESG refere-se a um conjunto de ações que envolvem aspectos ambientais, sociais e de governança. Esses critérios podem ser utilizados por empresas e investidores para avaliar o seu impacto – positivo ou não – na sociedade e meio ambiente.

Ambiental (E): Envolve práticas relacionadas ao impacto ambiental das empresas, como emissões de carbono, ciclo produtivo e conservação de recursos naturais.

Social (S): Refere-se às práticas sociais e impactos da empresa em suas comunidades e sociedade em geral, como a preocupação com os direitos humanos, condições de trabalho e políticas de diversidade e inclusão.

Governança (G): Envolve a estrutura e as práticas de governança de uma empresa e inclui questões como transparência, ética e conformidade regulatória.

2. O que faz um especialista em ESG?

Um especialista em ESG é aquele profissional responsável por ajudar as organizações a integrar e gerenciar efetivamente os três aspectos do ESG (ambiental, social e de governança) em suas operações e estratégias. É comum que o especialista em ESG fique encarregado de identificar riscos e oportunidades, colaborar na criação de estratégias e políticas e elaborar relatórios para stakeholders, investidores e ao público em geral, dentre outros.

3. Qual o salário de um profissional de ESG?

Segundo o Guia Salarial Robert Half 2023, os salários para trabalhar com ESG podem chegar a R$ 35 mil. Confira quanto ganham alguns profissionais, de acordo com o documento.

Especialista em ESG: R$ 10 mil a R$ 15 mil/mês;

Gerente de ESG: R$ 16 mil a R$ 22 mil/mês;

Head de ESG: R$ 22 mil a R$ 35 mil/mês.

4. Qualquer pessoa pode trabalhar com ESG?

Profissionais de diversas áreas, como finanças, recursos humanos, direito e outras, podem fazer uma transição para atuar em posições relacionadas ao ESG. Isso porque muitas habilidades podem ser aplicadas nesse campo – e são muito valorizadas pelas empresas.

5. Quais as habilidades necessárias para trabalhar com ESG?

Veja, a seguir, algumas habilidades necessárias para profissionais que desejam ingressar em uma carreira relacionada ao ESG:

Conhecimento sobre princípios de sustentabilidade;

Capacidade de analisar dados e métricas;

Familiaridade com as regulamentações e normas;

Habilidades de comunicação claras e eficazes;

Capacidade de liderar e implementar iniciativas;

Habilidade para identificar e gerenciar riscos;

Conhecimento em finanças sustentáveis;

Pensamento estratégico e disposição para inovar;

Comprometimento com valores éticos e integridade.

* Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME