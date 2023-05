Carreira em ESG está entre as principais profissões do futuro, segundo Fórum Econômico Mundial

No Brasil, o ESG (práticas ambientais, sociais e de governança) desponta como a grande tendência macroeconômica capaz de gerar mais empregos nos próximos 5 anos, apontou o estudo “Future of Jobs”, conduzido em parceria pelo Fórum Econômico Mundial e pela Fundação Dom Cabral.

A estimativa de crescimento para os cargos relacionados à sustentabilidade é de 33% até 2027, expansão que deve resultar em cerca de 1 milhão de novas vagas.

A implementação de práticas voltadas para questões ambientais, sociais e de governança será um dos principais impulsionadores das transformações nos negócios até 2027. Por isso, a busca por profissionais especializados em sustentabilidade e ESG tende a aumentar significativamente.

No ranking das principais profissões do futuro – aquelas que devem gerar mais vagas em 5 anos – o especialista em sustentabilidade aparece em segundo lugar, atrás apenas do especialista em inteligência artificial.

O relatório do Fórum Econômico Mundial destaca ainda dados do LinkedIn que evidenciam a existência de uma demanda expressiva por profissionais com habilidades ESG, porém a capacidade de desenvolver essas competências não está evoluindo no ritmo necessário para atingir as metas climáticas.

Diante disso, há uma oportunidade para todos contribuírem na reversão desse cenário, como ressalta Sue Duke, Diretora de Políticas Públicas Globais do LinkedIn no relatório.

Diante dessa demanda do mercado por profissionais especializados em ESG

Marcado para começar em 12 de junho, o curso pretende ensinar como construir uma carreira na área para profissionais que querem aliar um trabalho com propósito e boas remunerações, além de aproveitar as vagas que devem abrir nos próximos anos. Ao final do curso, os alunos recebem um certificado de participação.

