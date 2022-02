Carreira dos sonhos: Cia de Talentos lança nova edição da pesquisa

Onde você mais sonha em trabalhar? O Grupo Cia de Talentos lançou a 21ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos, o mapeamento do mercado de trabalho no Brasil que descobre os desejos de jovens, média gestão e alta liderança para sua trajetória profissional.

A digitalização do mercado de trabalho vai roubar seu emprego? Saiba como se adaptar. Assine a EXAME e saia à frente.

Em 2021, o Google manteve o primeiro lugar como a empresa dos sonhos para profissionais em todas as fases da carreira por oito anos seguidos. A pesquisa produz o ranking das 10 empresas mais citadas como o local em que os profissionais sonham em trabalhar.

Para o levantamento, 98.355 pessoas foram entrevistadas em diferentes regiões do Brasil. Em 20 anos de realização do levantamento, quase 1,3 milhão de pessoas foram ouvidas.

Na edição de 2022, a empresa quer saber mais: a pesquisa vai avaliar o significado do trabalho para as pessoas. Para ter uma leitura sobre o mercado, o levantamento costuma trazer temas atuais e também busca a opinião dos profissionais sobre bem-estar e diversidade.

Segundo Danilca Galdini, diretora de pesquisa do Grupo e responsável pelo estudo há mais de 20 anos, os temas são um reflexo da mudança na relação com o trabalho causado pela pandemia.

Larry Fink, CEO da BlackRock, escreveu sobre essa transformação em sua carta anual para outros presidentes de empresas. Para ele, flexibilidade e saúde mental são temas que estarão em alta no pós-pandemia.

“Nenhuma relação foi alterada mais pela pandemia do que aquela entre empregados e empregadores”, escreveu o CEO.

Pesquisa Carreira dos Sonhos 2022

A pesquisa está aberta para participações pelo site. Quem responder a pesquisa até o final, concorre a dois prêmios no valor de R$ 1.500,00 para gastar como quiser, 2 Chromesbooks, 3 Kindles, 3 Alexas e 3 Smartwatches. Os resultados do estudo serão divulgados em junho de 2022.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.