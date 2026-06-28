Carreira dos Sonhos 2026 investiga impactos da IA e da saúde mental no trabalho

A 25ª edição do estudo Carreira dos Sonhos 2026, realizado pela Cia de Talentos, abre o formulário de participação da pesquisa. O tradicional levantamento sobre carreira, empregabilidade e marcas empregadoras do país busca mapear as expectativas sobre liderança, saúde mental e inteligência artificial.

"A inteligência artificial avança rapidamente, novas gerações chegam ao mercado com expectativas distintas e as empresas precisam construir relações de confiança em um cenário de mudanças constantes”, diz Danilca Galdini, sócia e diretora de Insights.

“A pesquisa Carreira dos Sonhos 2026 nasce para compreender como as pessoas estão interpretando esse contexto e quais caminhos enxergam para o futuro do trabalho", afirma.

Entre os assuntos investigados neste ano estão os impactos da inteligência artificial, a necessidade de qualificação e requalificação profissional, os desejos e tensões relacionados ao desenvolvimento de carreira, a relação entre propósito e estabilidade financeira, os desafios da liderança, a construção da confiança dentro das organizações e o papel da flexibilidade na experiência dos profissionais.

A edição amplia o olhar sobre saúde mental e bem-estar no ambiente corporativo. Serão analisados os impactos do trabalho na saúde emocional, a sensação de pertencimento, a solidão nas relações profissionais e as expectativas de suporte por parte das empresas.

Também serão identificados os fatores que fazem uma empresa ser desejada como lugar para trabalhar atualmente, assim como quais são as organizações mais admiradas.

O levantamento investigará ainda aspectos como inovação, remuneração, benefícios, flexibilidade, cultura organizacional, oportunidades de desenvolvimento, reputação, estabilidade e liderança.

"Apesar das transformações tecnológicas e organizacionais, algumas necessidades permanecem centrais para as pessoas: crescimento, reconhecimento, segurança, desenvolvimento, qualidade de vida e sentido no trabalho”, diz Danilca. “Compreender essas contradições é essencial para construir organizações mais preparadas para o futuro", conclui.

A participação é aberta ao público e pode ser realizada por meio deste link.