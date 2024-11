Carreira de presidente: o que precisa ter para ser presidente dos Estados Unidos?

O magnata Donald Trump se torna, nesta quarta-feira, 6, pela segunda vez o presidente eleito nos Estados Unidos. O empresário ocupará a 47ª posição de um cargo que começou a ser ocupado há mais de 200 anos.

Os Estados Unidos têm presidentes desde 1789, quando George Washington (que mais tarde deu nome à capital do país) assumiu como o primeiro presidente do país. A presidência americana foi estabelecida pela Constituição dos EUA em 1788, que criou um governo federal com três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Desde então, os país elegeu os seguintes presidentes:

George Washington (1789–1797) John Adams (1797–1801) Thomas Jefferson (1801–1809) James Madison (1809–1817) James Monroe (1817–1825) John Quincy Adams (1825–1829) Andrew Jackson (1829–1837) Martin Van Buren (1837–1841) William Henry Harrison (1841) John Tyler (1841–1845) James K. Polk (1845–1849) Zachary Taylor (1849–1850) Millard Fillmore (1850–1853) Franklin Pierce (1853–1857) James Buchanan (1857–1861) Abraham Lincoln (1861–1865) Andrew Johnson (1865–1869) Ulysses S. Grant (1869–1877) Rutherford B. Hayes (1877–1881) James A. Garfield (1881) Chester A. Arthur (1881–1885) Grover Cleveland (1885–1889) Benjamin Harrison (1889–1893) Grover Cleveland (1893–1897) (2º mandato não consecutivo) William McKinley (1897–1901) Theodore Roosevelt (1901–1909) William Howard Taft (1909–1913) Woodrow Wilson (1913–1921) Warren G. Harding (1921–1923) Calvin Coolidge (1923–1929) Herbert Hoover (1929–1933) Franklin D. Roosevelt (1933–1945) Harry S. Truman (1945–1953) Dwight D. Eisenhower (1953–1961) John F. Kennedy (1961–1963) Lyndon B. Johnson (1963–1969) Richard Nixon (1969–1974) Gerald Ford (1974–1977) Jimmy Carter (1977–1981) Ronald Reagan (1981–1989) George H. W. Bush (1989–1993) Bill Clinton (1993–2001) George W. Bush (2001–2009) Barack Obama (2009–2017) Donald Trump (2017–2021) Joe Biden (2021– 2025) Donald Trump (2025-2029)



O que precisa ter para ser um presidente dos Estados Unidos?

Para se candidatar à presidência dos Estados Unidos deste ano, Trump, assim como os outros presidentes, precisou atender a alguns requisitos:

Ser natural-born citizen, ou seja, nascer nos Estados Unidos ou em territórios sob jurisdição americana, ou ser filho de cidadãos americanos em determinadas circunstâncias no exterior.

Ter 35 anos ou mais na data da posse.

É necessário ter vivido nos EUA por um período mínimo de 14 anos , consecutivos ou não, antes de assumir o cargo.

, consecutivos ou não, antes de assumir o cargo. Elegibilidade política: É essencial que o candidato construa uma base de apoio eleitoral e cumpra os requisitos legais de registro em cada estado para aparecer nas cédulas de votação.

Neste último requisito, Trump quase foi barrado. Ele enfrentou dois processos de impeachment durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos, mas em ambos os casos foi absolvido pelo Senado, o que manteve sua elegibilidade para se candidatar novamente este ano.

Um curiosidade na candidatura americana é que não é exigido um curso superior para ser presidente dos Estados Unidos. George Washington, o primeiro presidente, não frequentou a faculdade, embora fosse bem educado por meio de tutores particulares, Abraham Lincoln, o 16º presidente, também não frequentou uma universidade formal e era autodidata, e Andrew Johnson, o 17º presidente, nunca recebeu uma educação formal e aprendeu a ler e escrever por conta própria.

Quais são os benefícios e salário do presidente americano?

A construção da Casa Branca, residência oficial e local de trabalho do presidente, começou em 13 de outubro de 1792, durante o mandato do presidente George Washington, em Washington, D.C. No entanto, Washington nunca morou na residência oficial, porque ela foi concluída apenas em 1800, no mandato do segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams. Ele foi o primeiro presidente a ocupar o edifício.

Projetada pelo arquiteto James Hoban, a Casa Branca passou por várias reformas e ampliações ao longo dos séculos, incluindo a reconstrução após ser incendiada por tropas britânicas durante a Guerra de 1812, em 1814.

A residência oficial é um dos benefícios que o presidente, quando eleito, recebe durante o seu mandato. Como maior autoridade do país, o presidente também tem direito ao transporte oficial (avião, helicóptero e limusine presidencial), segurança 24 horas fornecida pelo serviço secreto e despesas adicionais (como fundos para viagens oficiais e manutenção da residência).

Além dos benefícios, o presidente também recebe um salário anual de 400.000 doláres, valor estabelecido pelo Congresso em 2001.

O presidente mais empresarial de todos

Outra curiosidade relacionada à trajetória do Trump, é que ele nunca ocupou um cargo público, representando a ascensão de alguém que veio de um passado diferente dos outros presidentes americanos.

“Ao contrário de todos os outros, Donald Trump nunca serviu o Congresso americano, jamais teve um cargo público e jamais esteve nas Forças Armadas dos Estados Unidos”, afirma Lucas de Souza Martins, professor de História dos Estados Unidos pela Temple University, na Filadélfia.

De magnata do ramo de imóveis a presidente dos Estados Unidos, no total, Trump venceu a democrata Kamala Harris neste ano ao atingir 277 delegados no Colégio Eleitoral, nas projeções de diversos veículos de comunicação do país.