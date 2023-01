Carreira da década: conheça o profissional que viu sua média salarial saltar 29% em 2022

Se você esteve inserido no mundo corporativo ao longo da última década, provavelmente acompanhou de perto a ascensão da área de produtos dentro das empresas.

Afinal, já faz um tempo que as organizações entenderam a importância do desenvolvimento estratégico de produtos para a manutenção de sua competitividade na era digital – em que informações, tendências, soluções e necessidades mudam rapidamente.

Foi nesse contexto que os chamados profissionais de produto deixaram de ser uma exclusividade das indústrias de bens e consumo para se tornarem essenciais na operação de negócios dos mais variados setores – como tecnologia, turismo, finanças, educação e muitos outros. Um movimento que ficou ainda mais evidente em 2022.

Prova disso é que o setor foi apontado dentre os que mais demandaram novos profissionais ao longo do ano passado, de acordo com um levantamento da consultoria PageGroup. E, ao que tudo indica, a tendência de alta no segmento deve se manter em 2023.

No momento em que esta reportagem está sendo escrita, por exemplo, o Linkedin soma mais de 10 mil vagas abertas para posições relacionadas ao segmento (como gerente de produto, product owner e analista de produto) no país. Veja:

Em contraponto ao aumento da demanda no setor, está a baixa oferta de profissionais no mercado – o que tem impulsionado consideravelmente os salários oferecidos na área.

De acordo com uma pesquisa da PM3, escola especializada na educação em produtos digitais no Brasil, a média ponderada de quem atua como Product Manager (gerente de produto) no país passou de R$ 10.059 em 2021 para R$ 13.056 em 2022, um salto de 29%.

Para cargos de liderança, onde os salários chegam a bater a casa dos R$ 30.000, a média ponderada ficou em R$ 19.980. O levantamento foi realizado entre agosto e setembro do ano passado e ouviu mais de 2 mil profissionais.

O que faz um profissional de produto?

Dentre as principais funções esperadas da área, estão:

Entender as necessidades do usuário e traduzi-las para o produto;

Criar soluções que inovem e tragam lucro para a empresa;

Mapear o mercado no qual o negócio está inserido em busca de novas ideias;

Intermediar debates entre as partes envolvidas (marketing, design, customer experience...)no processo do desenvolvimento de um produto;

Verificar constantemente as funções e recursos do produto em busca de otimizações

É justamente essa característica multidisciplinar da carreira que possibilita que profissionais com diferentes backgrounds e experiências ingressem no setor e atuem como excelentes gerentes de produtos mesmo sem possuir uma graduação específica na área.

Mas, afinal, como ingressar no segmento de produtos?

Apresentado por Izabela Anholett, CTO da EXAME e professora do MBA em Digital Manager & Metaverso do Ibmec, o treinamento irá ao ar entre os dias 16 e 24 de janeiro. Ao longo dos encontros, a especialista abordará temas como:

O que faz, quanto ganha e por que o gerente de produto se tornou essencial para as empresas;

Quais são os requisitos para a profissão;

Quais são as oportunidades disponíveis para os profissionais interessados na carreira;

O que um profissional de produto precisa saber e dominar para obter sucesso;

Como dar os primeiros passos na carreira de produtos.

