Carrefour abre programas para formação e contratação em tecnologia

Para acompanhar a digitalização do varejo, o grupo Carrefour no Brasil quer tornar as oportunidades de carreira na empresa também mais digitais. No início do ano, a empresa abriu programas de combinam formação com oportunidades profissionais.

Sonha em ingressar no mercado de marketing digital? Clique aqui e descubra como dar o primeiro passo!

Daniela Matos, gerente sênior de Treinamento e DHO do grupo, comenta que no último ano a universidade corporativa foi renovada para quebrar barreiras de acesso ao público da operação, com novas possibilidade de conteúdo rápido, no celular e dentro do horário de trabalho.

“Para muita gente, o varejo é a porta de entrada no mercado de trabalho, o primeiro emprego. E eles podem desenvolver novas habilidades técnicas e comportamentais para ganharem no currículo”, diz.

O grupo trouxe escolas técnicas para fornecerem conteúdo para o portal de educação da corporação e querem estimular a criação de conteúdo e aprendizado diário.

E para o início de ano, o objetivo é trazer formações para as profissões mais competitivas do mercado atualmente e sem perder o foco na inclusão de grupos minorizados.

Assim, o programa de Jovem Aprendiz vai ganhar uma nova turma voltada para as frentes de tecnologia. São 16 vagas para jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade.

“Já somos os maiores empregadores de aprendizes, são mais de 1.600 jovens e a maioria em operação. Entendemos que há um ‘gap’ de profissionais e vimos a capacidade de formar pessoas na nossa esteira de talentos”, conta.

Ao final do programa, os jovens estarão prontos para assumir cargos de analista júnior. “É um programa de entrada que cria a possibilidade de uma trilha de carreira em TI”, diz.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 4 de março pelo site da 99 jobs.

Outro programa que abre as inscrições agora é um curso gratuito com 10 mil vagas para mulheres, com o objetivo de aumentar a diversidade no setor e dentro do banco Carrefour.

Dentro da própria empresa, o pré-lançamento do programa Banco Carrefour Woman Developer já tem mais de 120 inscritas, todas funcionárias que desejam aprender sobre tecnologia ou iniciar uma transição de carreira.

O programa será realizado em parceria com a DIO, startup de educação, e será totalmente online. Na conclusão do curso, haverá a realização de um projeto prático e as alunas, de dentro e fora da empresa, que se destacaram podem receber ofertas de vagas na área.

As inscrições também estão abertas até o dia 11 de março pelo site.

Programa de estágio

Como já é tradicional, o ano também começa com a abertura do processo seletivo para uma nova turma de estagiários. Atualmente, a companhia tem mais de 120 estudantes trabalhando em diversas áreas.

Para esse processo, as oportunidades são nas áreas de Abastecimento, Comercial, Compliance Tributário, Controle de Gestão, Galerias Comerciais, Jurídico, Marca Própria, RH e Segurança Alimentar.

O programa oferecer mais 25 vagas agora e não tem requisitos como restrição de idade ou curso. As inscrições vão até o dia 7 de março pelo site.

“A trilha de desenvolvimento também faz parte do programa, com conteúdo de autoconhecimento, soft skills e metodologias ágeis”, diz a gerente sênior.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.