Carrefour anuncia bolsas para curso de inovação exclusivas para pessoas negras; se inscreva

O Carrefour Brasil, em parceria com a startup de educação com foco em tecnologia DIO, anuncia o lançamento do programa Inova Tec, que promete oferecer bolsas de estudo em cursos de inovação, empreendedorismo e liderança para pessoas negras de todo país.

Os cursos disponíveis possuem foco em Empreendedorismo, Criatividade, Metodologia Ágil e UX Research e terão duração de 3 meses com acompanhamento constante de desempenho.

Segundo a instituição, a decisão de manter as bolsas de estudo exclusivas para pessoas negras foi pensada para expandir o compromisso do Carrefour em buscar a inclusão e equidade racial dentro das empresas.

A ação é fundamental para expandir nosso propósito de transformar a vida dos participantes e das comunidades onde vivem", explica Esabela Cruz, diretora de diversidade e inclusão do Grupo Carrefour.

Como se inscrever no programa de bolsas de estudo do Carrefour

As inscrições estão abertas às pessoas que se autodeclaram negras e pardas, em situação de vulnerabilidade social e que tenham interesse em se desenvolver na área de inovação.

Também será preciso que o participante resida no Brasil, apresente comprovante de renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, tenha concluído o Ensino Fundamental II (equivalente ao 9º ano) e disponibilidade para participar das aulas, no turno da manhã entre segunda e sexta-feira ao longo da duração do programa.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site até o dia 28 de agosto.

"Não Vamos Esquecer"

Na página oficial do programa, o Carrefour detalha em um edital os principais motivos que levaram o grupo a investir em um programa como esse. O endereço do site do programa é NãoVamosEsquecer, em alusão ao episódio ocorrido em 2020, quando um homem negro foi espancado até morte por seguranças de uma unidade do Carrefour em Porto Alegre (RS).

"Nós não vamos esquecer o trágico episódio do Sr. João Alberto, mas sabemos que isso não é suficiente. É preciso transformar a dura realidade racista brasileira e queremos contribuir para essa transformação", diz o banco em nota.

