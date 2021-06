5 cargos da área financeira mais procurados e com salário de até R$ 25 mil

A busca por profissionais da área financeira teve um aumento de 50% em abril com relação ao ano passado. Segundo o levantamento do PageGroup, empresas têm buscado desde analistas até gerentes.

Quer estar pronto para o futuro do trabalho? Confira o MBA online em Gestão de Finanças e Controladoria com Enfoque em Transformação Digital

A demanda é comum em períodos de crise. Com os efeitos da pandemia na economia, esses profissionais começam a ser mais abordados para diagnosticar a situação dos negócios e traçar planos de recuperação.

A procura tem acontecido principalmente nos setores de Farmacêutica, Agronegócio, Infraestrutura, Telecomunicações e Construção.

Segundo Lucas Papa, gerente sênior do PageGroup, o ano passado teve uma movimentação das companhias para contratar novos diretores financeiros. Agora, ocorre uma segunda onda de contratação para estruturar o resto da equipe.

“Além da crise, a área financeira tem passado por uma mudança nos últimos anos. O tipo de profissional que é procura é muito mais ligado ao negócio. Não se fala mais que é um setor de backoffice, mas que está à frente da estratégia”, explica ele.

O perfil mais procurado

O gerente do PageGroup comenta que algumas das vagas, como gerente de tesouraria, tiveram um aumento por causa da pandemia. Porém, os cargos como controller e analista contábil são os dois que o recrutador mais tem trabalhado nos últimos cinco anos.

“Vemos uma mudança de perfil que criou um déficit no mercado”, fala ele.

São três habilidades novas que os recrutadores têm procurado:

Saber relacionar números à estratégia do negócio Ter boa capacidade de comunicação com diferentes áreas e níveis hierárquicos Inglês avançado ou fluente para manter contato com unidades fora do Brasil

“Na questão de idioma, muita gente fica para trás”, comenta o especialista.

Para os profissionais da área que querem trocar de emprego, o gerente recomenda manter a rede de networking aquecida.

Boa parte das posições não é publicada para o público externo, então acionar seus contatos profissionais, marcar cafés virtuais para se conectar e ter a proatividade de perguntar sobre posições abertas será essencial.

Confira as vagas com maior demanda na área de finanças e as faixas salariais:

Analista contábil

O que faz: profissional responsável por classificação e conciliação contábil e financeira, apuração de impostos diretos e indiretos, elaboração de relatórios contábeis e análise de lançamentos e despesas.

profissional responsável por classificação e conciliação contábil e financeira, apuração de impostos diretos e indiretos, elaboração de relatórios contábeis e análise de lançamentos e despesas. Perfil da vaga: graduação em Contabilidade e conhecimento em planejamento e contabilidade financeira, além de análise de custos e de balanço.

graduação em Contabilidade e conhecimento em planejamento e contabilidade financeira, além de análise de custos e de balanço. Salário: R$ 6 mil a R$ 9 mil

R$ 6 mil a R$ 9 mil Motivo para alta: necessidade de reforçar equipes de suporte à gestão em meio à crise.

necessidade de reforçar equipes de suporte à gestão em meio à crise. Percentual de aumento da procura pela vaga: 20%

Coordenador de contas a receber (com foco em crédito e cobrança)

O que faz : responsável por acompanhar a liquidação de títulos e vencimentos, cobrança de débitos em aberto, conciliação de retornos e bancária, efetua a renegociação de contratos, dívidas e pagamentos

: responsável por acompanhar a liquidação de títulos e vencimentos, cobrança de débitos em aberto, conciliação de retornos e bancária, efetua a renegociação de contratos, dívidas e pagamentos Perfil da vaga: perfil analítico com boa comunicação e conhecimento em matemática financeira. Conhecimento nos sistemas ERP são um diferencial

perfil analítico com boa comunicação e conhecimento em matemática financeira. Conhecimento nos sistemas ERP são um diferencial Salário: R$9,5 mil a R$13 mil

R$9,5 mil a R$13 mil Motivo da alta: Dado o cenário atual, várias empresas precisarão solicitar a renegociação de contratos, dívidas e pagamentos

Dado o cenário atual, várias empresas precisarão solicitar a renegociação de contratos, dívidas e pagamentos Percentual de aumento da procura pela vaga: 17%

Gerente contábil

O que faz: planeja, supervisiona e gerencia atividades contábeis de acordo com as estratégias de negócio da empresa, realiza provisões orçamentárias e analisa e elabora balanços e balancetes.

planeja, supervisiona e gerencia atividades contábeis de acordo com as estratégias de negócio da empresa, realiza provisões orçamentárias e analisa e elabora balanços e balancetes. Perfil da vaga: graduação em Contabilidade, capacidade para manipular grande volume de dados e de gestão de equipe.

graduação em Contabilidade, capacidade para manipular grande volume de dados e de gestão de equipe. Salário: R$ 18 mil a R$ 25 mil

R$ 18 mil a R$ 25 mil Motivo para alta : otimizar processos e planejamento contábil/controladoria e reporte para a matriz.

: otimizar processos e planejamento contábil/controladoria e reporte para a matriz. Percentual de aumento da procura pela vaga: 27%

Controller

O que faz: profissional de finanças com pilar de contabilidade e que tem toda a estrutura de finanças abaixo.

Perfil da vaga : conhecimento generalista de finanças, contabilidade/controladoria e fiscal. Capacidade de transitar entre áreas e liderança de times robustos.

Salário : R$ 20 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta : otimização de estruturas e área de finanças mais próxima do negócio.

Percentual de aumento da procura pela vaga: 33%

Gerente de tesouraria

O que faz : responsável por supervisionar as atividades da área financeira: contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e orçamento. Com o objetivo de estabilizar financeiramente a empresa, deixando as contas em ordem, gerando lucro à companhia

: responsável por supervisionar as atividades da área financeira: contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e orçamento. Com o objetivo de estabilizar financeiramente a empresa, deixando as contas em ordem, gerando lucro à companhia Perfil da vaga : analítico e estratégico, com habilidade em matemática financeira e aptidão em comunicação e negociação, além de possuir conhecimento na área de tributos e gestão de custos;

: analítico e estratégico, com habilidade em matemática financeira e aptidão em comunicação e negociação, além de possuir conhecimento na área de tributos e gestão de custos; Salário : R$ 20 mil a R$ 25 mil

: R$ 20 mil a R$ 25 mil Motivo da alta: Dado o cenário atual, muitas empresas precisam de uma liderança sr. para negociar com bancos e representar a companhia.

Dado o cenário atual, muitas empresas precisam de uma liderança sr. para negociar com bancos e representar a companhia. Percentual de aumento da procura pela vaga: 13%

Quais são as grandes tendências do mercado de trabalho? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.