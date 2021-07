Esta é a característica essencial para o profissional do futuro

No "Encontros Academy: Profissões do Futuro" da última terça-feira, 13, Patricia Peck, professora e coordenadora da pós-graduação em Gestão da Inovação e Direito Digital da FIA, conversou com os speakers da EXAME, Rodrigo Godoy, Hugo Carvalho e Rodrigo Ney, sobre as novas oportunidades do mercado digital.

A advogada e autora de 32 livros destacou a importância de aprender sobre coisas que não necessariamente fazem parte da sua profissão. "A multidisciplinaridade é muito importante. Eu instigo isso nos jovens hoje porque faz você olhar as coisas de forma diferente”, explica.

Ela complementa contando detalhes de sua própria história. “Nunca achei que computador ou matemática fosse só para menino. Eu sempre estava no meio de tudo. Depois, na faculdade de direito, todo mundo falava: 'A Peck que entende esse negócio’. Então, isso foi abrindo portas, trazendo diferenciais para mim”.

Peck explica que a sua curiosidade gerou diversas oportunidades em sua vida profissional. Por não saber apenas mais do mesmo, e ter uma familiaridade com tecnologia – mesmo sendo de outra área – ela conta que conseguiu dar seus primeiros passos no mercado de trabalho e ganhar destaque aos poucos.

A história de Peck com a tecnologia começa em sua juventude, quando ela tinha por volta de 12 anos. “Falei que queria fazer um curso de programação para a minha mãe. Ela me inscreveu e, posteriormente, me deu um computador. Com 16 anos, comecei a programar site”, diz.

A advogada contou que fez um abaixo assinado em sua escola para colocarem computadores na biblioteca, em 1991. Os professores da época não entendiam a ideia dela, já que aquilo era algo pouco comum e muito novo para todos. Ela destaca que precisou explicar para os educadores a função das máquinas requeridas.

"Computador é uma coisa maravilhosa. Todo mundo vai precisar um dia. Você escreve uma regra para a máquina, ela lê e segue, diferente do ser humano”, disse para uma professora. “Nessa, a minha professora de história disse que eu devia fazer a ‘faculdade das regras’ e eu fui fazer a faculdade de direito", complementa.

