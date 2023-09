Capacite-se em IA: treinamento online e gratuito com certificado está com inscrições abertas

Enquanto você lê este texto, o mercado de trabalho está passando por uma revolução. O principal agente por trás dessa transformação? O avanço da inteligência artificial (IA).

Com a expectativa de estar presente em pelo menos 75% das empresas até 2027, segundo o Fórum Econômico Mundial, a nova tecnologia já quebrou paradigmas e provou que, ao contrário das previsões mais pessimistas, não será responsável (pelo menos não diretamente) pela eliminação dos postos de trabalho atuais.

Isso porque há cada vez mais especialistas do setor afirmando que os trabalhadores não serão substituídos pela IA em si, mas sim por aqueles profissionais que souberem utilizá-la de maneira assertiva.

Habilidade da década: veja como incluir inteligência artificial no currículo de forma gratuita agora mesmo!

Um exemplo vem da presidente da Microsoft Brasil, Tânia Consentino. Durante sua participação em uma Aula Magna do MBA Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios, da Faculdade EXAME, a executiva afirmou que a IA tem potencial para criar milhões de postos de trabalho. “As pessoas não serão substituídas pela IA, mas sim por quem sabe usá-la bem”, disse.

“Quando falamos sobre o impacto da IA ​​no trabalho, o que realmente estamos falando é sobre como as pessoas adotarão essas ferramentas e continuarão a fortalecer as habilidades pessoais que as complementam” pontuou o economista-chefe do LinkedIn, Karin Kimbrough, em um relatório recente divulgado pela plataforma.

Mas, afinal, como começar a aprender sobre inteligência artificial?

A fala dos especialistas evidenciam a urgência de atualização por parte da força de trabalho atual. Pensando nisso, a EXAME apresenta a segunda edição da série especial Carreira em Inteligência Artificial.

O treinamento virtual é totalmente gratuito e tem como objetivo preparar profissionais de diferentes áreas de atuação para liderar projetos de inteligência artificial.

“Os resultados apresentados por essas ferramentas surpreenderam até mesmo profissionais de tecnologia experientes, a ponto de muitos ficarem assustados com o impacto e as consequências desse avanço. Mas enquanto alguns se assustaram, outros perceberam o tamanho da oportunidade que está se abrindo no mercado neste momento”, diz Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME e professora da série.

Ao final dos quatro episódios, que irão ao ar entre os dias 18 e 26 de setembro, todos os participantes receberão um certificado para incluir no currículo.

NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE: GARANTA A SUA VAGA GRATUITAMENTE CLICANDO AQUI!